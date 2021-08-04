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Niğde'den Manavgat'a 2 tır yardım gönderildi

04.08.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'den Manavgat'a 2 tır yardım gönderildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de hayırseverlerin destekleriyle toplanan yardımlardan oluşan 2 tır, Manavgat bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Niğde Belediyesinin düzenlediği kampanya kapsamında, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından dolayı yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar ve hayvanları için 2 tırlık yardım malzemesi toplandı.

Yardım tırları, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle yangın bölgesine uğurlandı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ülke ve millet olarak zor günlerden geçildiğini hatırlattı.

Memleketi Manavgat'ta başlayan orman yangınının daha sonra birçok noktada çıktığını anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Birçok yangın kontrol altına alınmasına rağmen halen devam eden yangınlar var. Devletimiz tüm unsurlarıyla, gücüyle, imkanlarıyla yangınlara müdahale ediyor. Bakanlarımız ve tüm yetkililer yangın bölgesinde yangını koordine ediyor. Üzücü bir durum, Allah bu tür felaketlerden bizleri korusun. Devletimiz güçlüdür, sadece bu yangın felaketiyle değil, tüm afetlerle mücadele edebilecek güçte. Bu mücadelemizi de şu anda yürütüyoruz."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de son bir haftada ormanların yandığını, can kayıplarının yaşandığını anımsattı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Özdemir, "Bu tür felaketler aynı zamanda bir araya gelmemize vesile oluyor. Yangın bölgesine Niğde'den 2 tır yolluyoruz. Hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Belediye olarak sadece nakliyesini organize ediyoruz. Şahsıma ve belediyeye çok ulaşan oldu, bölgeye yardım etmek istediklerini söylediler. Biz de Antalya Valiliği ile irtibata geçtik. İhtiyaçlar konusunda hemşehrilerimizi bilgilendirerek topladığımız yardımları Antalya'ya uğurluyoruz. Talep olursa tekrar yardım göndereceğiz. İnşallah bir daha böyle afetler yaşamayız." diye konuştu.

Törene AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Niğde'den Manavgat'a 2 tır yardım gönderildi

Niğde'den Manavgat'a 2 tır yardım gönderildi

Niğde'den Manavgat'a 2 tır yardım gönderildi

Niğde'den Manavgat'a 2 tır yardım gönderildi

Niğde'den Manavgat'a 2 tır yardım gönderildi

Niğde'den Manavgat'a 2 tır yardım gönderildi

Niğde'den Manavgat'a 2 tır yardım gönderildi

Niğde'den Manavgat'a 2 tır yardım gönderildi

Niğde'den Manavgat'a 2 tır yardım gönderildi

Niğde'den Manavgat'a 2 tır yardım gönderildi
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antalya yangın Niğde Manavgat

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