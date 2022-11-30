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  4. Nihal- Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'ın sosyal medyayı salladı! Paylaşımları olay

Nihal- Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'ın sosyal medyayı salladı! Paylaşımları olay

30.11.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin annesi Umut Candan, paylaşımlarıyla adeta kızlarıyla yarışıyor. 'Anne Candan', sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kore şarkıcılarının hayranı olan Umut Candan'ın paylaşımları takipçileri tarafından ti'ye alındı.

Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Bahar-Nihal Candan kardeşlerin anneleri Umut Candan, merak konusu oldu.

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Sosyal medya hesabı gündem olan Umut Candan'ın Kore şarkıcılarına olan ilgisi dikkatlerden kaçmadı.

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Photosopla kendisini Kore şarkıcılarının yanına montajlayan Candan, takipçileri tarafından ti'ye alındı.

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Candan'ın bir gönderisine gelen, "Nihat Doğan ne kadar salak. Seninle nasıl birlikte oldu? Senin tipinden korkarım. Normal biri değilsin! Şizofrensin resmen, normal paylaşımın yok!" yorumu dikkat çekti.

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Instagram'da 13 bine yakın takipçisi bulunan Umut Candan'ın mimar sevgilisinden ayrılmasının ardından Korelileri paylaşması dikkat çekiyor.

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