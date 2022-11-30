Nihal- Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'ın sosyal medyayı salladı! Paylaşımları olay

Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Bahar-Nihal Candan kardeşlerin anneleri Umut Candan, merak konusu oldu.



Sosyal medya hesabı gündem olan Umut Candan'ın Kore şarkıcılarına olan ilgisi dikkatlerden kaçmadı.

Photosopla kendisini Kore şarkıcılarının yanına montajlayan Candan, takipçileri tarafından ti'ye alındı.

Candan'ın bir gönderisine gelen, "Nihat Doğan ne kadar salak. Seninle nasıl birlikte oldu? Senin tipinden korkarım. Normal biri değilsin! Şizofrensin resmen, normal paylaşımın yok!" yorumu dikkat çekti.

Instagram'da 13 bine yakın takipçisi bulunan Umut Candan'ın mimar sevgilisinden ayrılmasının ardından Korelileri paylaşması dikkat çekiyor.