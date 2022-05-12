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  4. Nihal Candan dantelli iç çamaşırlarıyla paylaşıp 'Anoreksiyayım' dedi! "Kilomla ilgili yazmayın"

Nihal Candan dantelli iç çamaşırlarıyla paylaşıp 'Anoreksiyayım' dedi! "Kilomla ilgili yazmayın"

12.05.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışma programlarına katılarak ünlenen ve son dönemde cüretkar pozlara imza atan Nihal Candan teknede dantelli iç çamaşırlarını giyip poz verdi. Nihal Candan pozunu paylaşıp anoreksiya olduğunu da itiraf etti. Nihal Candan kötü yorumlar yapılmasın takipçilerine "Kilomla ilgili yazmayın" dedi.

Moda programlarında yer alarak şöhrete kavuşan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler yaptıkları cüretkâr paylaşımlarla gündeme geliyor. Son olarak Nihal Candan çıktığı tatilden yaptığı sütyensiz paylaşımlarla tepki çekti.

Nihal Candan tepkilerden sonra siyah dantelli iç çamaşırlarıyla teknede pozlar vererek anoreksiya olduğunu itiraf etti.

"STRESTEN SAÇKIRAN OLDUM"

"Hastayım arkadaşlar" diyen Nihal Candan açıklamasında şunları söyledi:
"Anoreksiya yeme bozukluğu tespit edildi, kendim de farkındaydım ama profun ağzından duymak... Ya çok yiyorum ya da hiç yemiyorum sonra yeme krizi atak gibi bir sürü... Sporu sevdiğim için yaparken kötü..."
Duygularını takipçileriyle paylaşan Nihal Candan stresten saçkıran olduğunu da itiraf ederek "Hiçbir şey göründüğü gibi pamuk şeker değil. Sizler klavyesi olanlar yazıyor çok zayıfsın, bunlar abla kardeş şöyle böyle, kaburgaların sayılıyor bla bla..." yorumunda bulundu.
"Önce içimi güzelleştireceğim" diyen Nihal Candan sağlığı yerinde kişiler gibi olmak istediğini ifade etti.
İlk adımı attığını söyleyen Nihal Candan "Kilomla ilgili yazmayın arkadaşlar... İltifat dahi etmeyin kiloyu hayatımdan çıkarıyorum. İnşallah tedavisi zor çağımızın hastalığının..." dedi.
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Nihal Candan
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