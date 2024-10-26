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  4. Nihat Kahveci'den çok konuşulacak sözler! ''Real Madrid anlarsa Arda Güler'i tesislere sokmaz"

Nihat Kahveci'den çok konuşulacak sözler! ''Real Madrid anlarsa Arda Güler'i tesislere sokmaz"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.10.2024 14:02
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Real Madrid'de istediği forma şansını bulamadığı için kulüpte bir süredir mutsuz olduğu yazılan Arda Güler için Nihat Kahveci'den flaş bir yorum geldi. İspanyol basınını haftalardır meşgul eden Arda'nın oynatılmaması problemi her geçen artıyor. Bu konuya değinen Nihat Kahveci, "Real Madrid, Arda'nın sorun yarattığını gördüğü an tesislere bile sokmaz." ifadelerini kullandı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Ünlü yorumcu Nihat Kahveci'den çok konuşulacak Arda Güler açıklaması geldi. Takımda mutsuz olduğu bilinen milli oyuncu için çıkan haberlerin dozajından bahseden Nihat Kahveci, Real Madrid'in rahatsız olduğu an neler yapabileceğini söyledi.

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"KOSKOCA MADRID, ARDA'YA MI MUHTAÇ?"

"KOSKOCA MADRID, ARDA'YA MI MUHTAÇ?"

"Koskoca Real Madrid Arda Güler'e mi muhtaç? Arda Güler vazgeçilmez mi? Mbappe vazgeçilmez değil, Vinicius vazgeçilmez değil. Böyle bir takımdan bahsediyoruz

"KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİL"

"KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİL"

"Vinicius yokken Cristiano Ronaldo vardı. Kimse vazgeçilmez değil bu takımda. Ancelotti de vazgeçilmez değil. Böyle bir takımda Arda Güler bunu bilmiyor mu?"

"ARDA'YI TESİSE SOKMAZLAR"

"ARDA'YI TESİSE SOKMAZLAR"

"Arda'nın sorun yarattığını görseler şu an tesise sokmazlar. Sorun yaratan oyuncuyu buralar yok ediyor çünkü oyuncuyu vazgeçilmez yapmıyor hiçbir zaman"

İSPANYOL BASININA YÜKLENDİ

İSPANYOL BASININA YÜKLENDİ

"Ancelotti tecrübeli, senin aldığın nefesten, mimiğinden bilir sorun yaratıp yaratmadığını. Bence biraz İspanya basını da işin içine girerek çıkıyor bu haberler. Arda Güler'i seviyorlar, sempatik oyuncu."

"SÜRE ALMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORLAR..."

"SÜRE ALMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORLAR..."

"Bir de geçen sene az aldığı sürede 6 pozisyonda 6 gol atmış Arda'nın daha çok süre alması gerektiğini söylüyorlar."

Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci Arda Güler real madrid
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