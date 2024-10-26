Nihat Kahveci'den çok konuşulacak sözler! ''Real Madrid anlarsa Arda Güler'i tesislere sokmaz"

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci'den çok konuşulacak Arda Güler açıklaması geldi. Takımda mutsuz olduğu bilinen milli oyuncu için çıkan haberlerin dozajından bahseden Nihat Kahveci, Real Madrid'in rahatsız olduğu an neler yapabileceğini söyledi.
"Koskoca Real Madrid Arda Güler'e mi muhtaç? Arda Güler vazgeçilmez mi? Mbappe vazgeçilmez değil, Vinicius vazgeçilmez değil. Böyle bir takımdan bahsediyoruz
"Vinicius yokken Cristiano Ronaldo vardı. Kimse vazgeçilmez değil bu takımda. Ancelotti de vazgeçilmez değil. Böyle bir takımda Arda Güler bunu bilmiyor mu?"
"Arda'nın sorun yarattığını görseler şu an tesise sokmazlar. Sorun yaratan oyuncuyu buralar yok ediyor çünkü oyuncuyu vazgeçilmez yapmıyor hiçbir zaman"
"Ancelotti tecrübeli, senin aldığın nefesten, mimiğinden bilir sorun yaratıp yaratmadığını. Bence biraz İspanya basını da işin içine girerek çıkıyor bu haberler. Arda Güler'i seviyorlar, sempatik oyuncu."
"Bir de geçen sene az aldığı sürede 6 pozisyonda 6 gol atmış Arda'nın daha çok süre alması gerektiğini söylüyorlar."