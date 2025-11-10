SPOR

Nihat Kahveci'den Okan Buruk'a sert eleştiri! Maçı kaybettiren 'hata'yı böyle açıkladı

Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a tek golle mağlup olan Sarı-Kırmızılılar'ın yaşadığı bu puan kaybının yankıları sürerken, Nihat Kahveci tecrübeli çalıştırıcı Okan Buruk için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar bu sezon ilk kez ligde mağlup olurken, son 2 haftada 5 puan kaybetmiş oldu.

Maçın ardından yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor'da mücadeleyi değerlendirirken Okan Buruk için dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KOCAELİSPOR'A HELAL OLSUN"

“Deplasmanlarda görmek istediğim atmosfer bu. Stadyum bu, zemin bu. Selçuk hocayı da cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Gücü ilk yarı diriyken gösterdi. Takım halinde çok iyi oynadılar. İkinci yarıda kapandı. Kocaelispor'a helal olsun. Hocasından, yöneticisine helal olsun. Böyle atmosferler futbolun hakkını veriyor. Kocaelispor bugün hak ederek kazandı. İşin kısası özeti bu.” 

"NEREDE MERKEZ OYUNCULARIN?"

Galatasaray’ın hücumdaki üretkenliğini eleştiren Kahveci, “Koskoca Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki gururumuz Galatasaray'ın koskoca ilk yarıdaki tek atak şekli; Jakobs orta, Sane orta, Sara orta şeklinde. Nerede merkez oyuncuların?” 

"LİGDE YEPYENİ BİR SAYFA"

Usta yorumcu “Galatasaraylı taraftarlar bence bu kadar kötü oyun beklemiyordu ama Kocaelisporlu oyuncular da atmosferde, özveriyle; lami cimi yok futbol çok isteyenin kazandığı bir spor dalı. Kocaelispor da bugün çok istedi ve kazandı.” sözleriyle galibiyetin haklılığına vurgu yaptı. Ayrıca Galatasaray’ın son iki maçta yaşadığı puan kaybına değinerek, “Galatasaray son iki maçta 5 puan kaybı öyle ya da böyle, Fenerbahçe de kazanırsa fark 1. Bir bakıyorsun ligde yepyeni bir sayfa.” ifadeleriyle ligdeki rekabetin yeniden şekillenebileceği belirtildi.

“KÖTÜ OYNAYANI ÇIKARABİLMELİSİN”

“Icardi'yle başlayan Okan Buruk; Icardi'nin bir şey üretmediğini, sahada olmadığını gördüğünde devre arası adı ne olursa olsun çıkarabilmeli. Icardi'yi kaybetmemek için çıkarmadı oyundan, Galatasaray 3 puan bıraktı. Oynatmasına hiçbir şey demem Okan hocanın ama 90 dakika sahada tutmasını eleştiririm. Kim olursa olsun kötü oynuyorsan çıkarabilmelisin. Çıkaramayacaksan da oyuna hiç başlatmamalısın.” 

OFSAYT POZİSYONU...

“İptal edilen golde sıkıntı nerede diye baktık. Sara pozisyonun içinde, Sara kaleciyle stoper arasında. Sara orada net ofsaytta. 2 numaralı Kocaelispor oyuncusu son adam oluyor pozisyonda öyle olduğu için pozisyon ofsayt. Bundan Sara'nın pozisyonu etkileyip etkilemediğine bakılıyor. Sara hem kaleci hem stoperi hafif temasla engelliyor. Bana göre doğru karar.”

