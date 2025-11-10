Nihat Kahveci'den Okan Buruk'a sert eleştiri! Maçı kaybettiren 'hata'yı böyle açıkladı

"LİGDE YEPYENİ BİR SAYFA"

Usta yorumcu “Galatasaraylı taraftarlar bence bu kadar kötü oyun beklemiyordu ama Kocaelisporlu oyuncular da atmosferde, özveriyle; lami cimi yok futbol çok isteyenin kazandığı bir spor dalı. Kocaelispor da bugün çok istedi ve kazandı.” sözleriyle galibiyetin haklılığına vurgu yaptı. Ayrıca Galatasaray’ın son iki maçta yaşadığı puan kaybına değinerek, “Galatasaray son iki maçta 5 puan kaybı öyle ya da böyle, Fenerbahçe de kazanırsa fark 1. Bir bakıyorsun ligde yepyeni bir sayfa.” ifadeleriyle ligdeki rekabetin yeniden şekillenebileceği belirtildi.