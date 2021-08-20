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Nilgün Belgün: Sağ üstteki kaküllü kız benim

20.08.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilgün Belgün, yıllar önce arkadaşları ile birlikte çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak, eski günleri yad etti. Ünlü oyuncu, "Sağ üstteki kaküllü kız benim. Sanırım o yıllarda kakül modası vardı." dedi.

Nilgün Belgün, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, yıllar önce sınıf arkadaşları ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı.

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"SANIRIM O YILLARDA KAKÜL MODASI VARDI"

Eski günleri yad eden Belgün, gönderisine, "#Tbt'nin dibi. Orta okul resmimiz... Orta okul arkadaşım Aynur Koç'un doğum günündeyiz. Sağ üstteki kaküllü kız benim. Sanırım o yıllarda kakül modası vardı. Geçenlerde yıllar sonra üçümüz buluşup, yemeğe çıkmıştık..." notunu düştü. 68 yaşındaki Nilgün Belgün'ün paylaşımı kısa sürede takipçilerinden 8 binden fazla beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nilgün Belgün Instagram
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