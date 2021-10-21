Nurgül Yeşilçay: Eğer dizide oynuyorsan hiçbir özel hayatın kalmıyor

'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları arasında oyuncu Nurgül Yeşilçay da vardı. Türk televizyonlarına damga vuran Asmalı Konak dizisiyle şöhreti yakalayan Nurgül Yeşilçay hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

"BEN EVLİLİK BAĞIMLISI DEĞİLİM"

Türk televizyonlarına damga vuran Asmalı Konak dizisiyle şöhreti yakalayan Nurgül Yeşilçay, "O dönem Asmalı Konak 60, İkinci Bahar ise 45 dakikalık dizilerdi. Şimdi diziler yaklaşık 3 saat ve bu şartlarda çalışmak çok zor. Eğer dizide oynuyorsan hiçbir özel hayatın kalmıyor. Ben sanatın her dalının çok seviyorum. Resim yapıyorum, fotoğrafla ilgileniyorum, sergileri ve tiyatroyu da seviyorum. Sanat bir bütün, yani bunun hepsini severken ve bu kadar yüksekken 150 dakikalık bir şey yapmak sadece hayatının oraya adadığın bir şey oluyor, tabi bu da yorucu. Oyunculuk keyif alınan bir şey, git gide keyif almamaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sinema ve diziyi kıyaslayan Yeşilçay, "Biz bütün dünyaya dizi satmaya başladık. Ben hatta 2017 dünya dizi ihracat şampiyonu oldum. Çok arkadaşımız da var benim gibi, her sene birileri oluyor. Böyle olunca sinema ve reklam sektörü daha çok diziye girmek istedi. Dizi artık sadece ana kanallarda değil, dijital platformlarda da olduğu için daha karışık gidiyor şu anda. Eskiden daha bir ayrım vardı" dedi.

Cem Özer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat hakkında da konuşan Yeşilçay, "İngiltere'de sanat okuyor. Oyunculuk, yönetmenlik ve fotoğraf üzerine eğitim alıyor. Pandemi dönemini birlikte geçirdik. 13 yaşındayken İngiltere'ye gitti. Bir çocuk bana yetti. Osman Nejat, kardeş de istemişti bir dönem ama artık istemiyor." diye konuştu.

Yeşilçay, "Z kuşağı hikayesine ben çok inanmıyorum. Şu an bence biz kültür çatışması yaşıyoruz. Osman Nejat da sanat okuduğu için bizim için daha kolay oluyor ama zaman zaman dijital olarak bir kuşak çatışması yaşıyoruz. O yönetmen olacak. Evrensel bir başarı peşinde koşmasını isterim. Ben hayal kurmayı Nejat ile yeniden öğrendim" dedi.