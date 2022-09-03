Nuri Şahin'den flaş itiraf! Fatih Terim ve Jose Mourinho...

Antalyaspor, Nuri Şahin liderliğinde geride kalan 4 maçta 6 puan topladı ve 10. sırada yer aldı. Genç teknik direktör, Türk futbolu üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"DÜNYA YILDIZLARIYLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Genç teknik direktör açıklamalarının devamında; "Antalyaspor'da hedefim istikrar. Hoca, futbolcu, yönetim, tesisleşme konusunda istikrar istiyorum. İstikrarla gelen başarı kalıcı olur. Transfer görüşmeleri yaptığımız bir sürü futbolcu oldu. Oyuncular İstanbul dışında ilk tercih ettikleri yer Antalya'dır. Dünya yıldızlarıyla görüşüyoruz. Tesislerimizi gösterdiğimiz zaman şaşırıyorlar. Türk futbolunda istikrar zor mu, çok zor ama Antalyaspor'da istikrarı sağlarsak başarılı olacağımıza inanıyorum." sözlerini sarf etti.

"FATİH TERİM İLE JOSE MOURINHO..."

Birlikte çalıştığı teknik direktörler hakkında konuşan Şahin; "Fatih Terim ile Jose Mourinho'nun devre arasının 15 dakikasında maç kazandırdığını gördüm. Bu sadece motivasyon değildir. Kazandıkları kupalar ortada." açıklamasında bulundu.

"BAZI YORUMCULAR TÜRKİYE'DE 3'LÜ OYNANMAZ DİYOR"

Nuri Şahin taktik hakkında ise; "Bence taktik gündem olacak bir şey değil. Bazı yorumcular Türkiye'de 3'lü oynanmaz diyor. Biz buraya geldiğimizde 3'lü başladık. Elimizdeki malzeme bizi buna itti. Doğru oyuncular olduğunda 3'lü oynamak çok önemli. Bizim Türk futbolunda sorunumuz 3'lü ve ya 4'lü değil. Daha büyük sorunlarımız var. Eleştirilme konusunda biraz daha saygılı olunmalı." dedi.