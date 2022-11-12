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  4. O gelişme sonrası taraftar ayaklandı! Mauro Icardi Galatasaray'a veda ediyor... İşte yeni adresi

O gelişme sonrası taraftar ayaklandı! Mauro Icardi Galatasaray'a veda ediyor... İşte yeni adresi

12.11.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli golcü Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde gösterdiği performansla alkış toplarken, İtalyan basınından golcü ismin transferine dair oldukça ses getiren bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk hedefleyen Galatasaray geride kalan 14 haftada topladığı 24 puanla 4. sırada zirve takibini sürdürürken, yaklaşan ara transfer dönemi öncesi çalışmalara da hız vermiş durumda.

Sarı-Kırmızılı yönetim Okan Buruk'un talimatları doğrultusunda transfer çalışmaları için kollarını sıvarken, sezon başında kadroya katılan ve performansıyla beklentilerin altına kalan bazı isimlerle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Cimbom'da tüm bunlar yaşanırken, yaz transfer döneminde son saatlere girilirken Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan Mauro Icardi için de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş maçına kadar performansıyla eleştirilen ancak derbide attığı 2 golle alkış toplayan Arjantinli yıldız için İtalyan basınından oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Son haftalardaki performansıyla yönetimin gözüne girmeyi başaran golcü oyuncu için bonservisinin alınıp alınmayacağı konuşulurken, İtalya'nın önde gelen haber kaynakların Calciomercato, Roma'nın Arjantinli için devreye girdiğini yazdı.

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, sezon sonu için Icardi'yi gözüne kestirdiği belirtilirken, daha önce Sampdoria ve Inter'de forma giymiş olan Icardi'nin de İtalya'ya dönmekten mutluluk duyacağının altı çizildi.

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transfer son dakika galatasaray icardi

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