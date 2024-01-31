O halleri sosyal medyada çok konuşuldu... Turabi'ye ne oldu? "Sakatlıktan Öte Sıkıntısı Var"

Survivor All Star'ın en iddialı ve en çok ses getiren yarışmacısı Turabi, son iki yarışmaya ve konseye katılmadı. Konuyla ilgili paylaşım yapan Turabi'nin kardeşi isyan etti. Çamkıran, "Abimin belli ki sakatlıktan öte bir sıkıntısı var yarışmada" dedi.
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