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  4. O halleri sosyal medyada çok konuşuldu... Turabi'ye ne oldu? "Sakatlıktan Öte Sıkıntısı Var"

O halleri sosyal medyada çok konuşuldu... Turabi'ye ne oldu? "Sakatlıktan Öte Sıkıntısı Var"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
31.01.2024 16:18 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star'ın en iddialı ve en çok ses getiren yarışmacısı Turabi, son iki yarışmaya ve konseye katılmadı. Konuyla ilgili paylaşım yapan Turabi'nin kardeşi isyan etti. Çamkıran, "Abimin belli ki sakatlıktan öte bir sıkıntısı var yarışmada" dedi.

Survivor All Star'ın adından en çok bahsettiren isimlerinden olan Turbo Turabi yarışmadaki sözleriyle sık sık gündem oluyor.

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KARDEŞİ İSYAN ETTİ

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turabi0

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turabi7

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turabi6

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turabi5

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turabi3
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Anahtar Kelimeler:
Turabi Çamkıran
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