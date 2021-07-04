O iddialar ayrılığı güçlendirdi! Didem Soydan- Burak Deniz çifti ilişkilerini noktaladı

Maraşlı dizisinde başrol oyuncusu olan Burak Deniz'in, ünlü model Didem Soydan ile olan ilişkisini sonlandırdığı iddia edildi. Yaşadığı aşk ile magazin gündemine bomba gibi düşen çift, gözlerden uzakta yaşadıkları ilişkilerini noktaladı. İnstagram hesaplarından birlikte çekindikleri kareleri silen ikili, bu kez spor hocalarını değiştirmesi ile dikkat çekti.