O iddialar ayrılığı güçlendirdi! Didem Soydan- Burak Deniz çifti ilişkilerini noktaladı

Maraşlı dizisinde başrol oyuncusu olan Burak Deniz'in, ünlü model Didem Soydan ile olan ilişkisini sonlandırdığı iddia edildi. Yaşadığı aşk ile magazin gündemine bomba gibi düşen çift, gözlerden uzakta yaşadıkları ilişkilerini noktaladı. İnstagram hesaplarından birlikte çekindikleri kareleri silen ikili, bu kez spor hocalarını değiştirmesi ile dikkat çekti.
Didem Soydan- Burak Deniz çifti ayrıldı!
Maraşlı dizisinin yıldız ismi Burak Deniz, ünlü manken Didem Soydan ile ilişkisini noktaladı.
AYRILIK İDDİALARI GÜÇLENDİ
Kendisinden yaşça büyük Soydan ile birlikte olması ile magazin gündemine bomba gibi düşen Deniz, uzun süredir Soydan ile gittiği spor hocasını değiştirince ayrılık iddiaları güçlendi.
FOTOĞRAFLARINI KALDIRDI
İlk olarak ünlü çiftin sosyal medya hesaplarından birlikte çekindikleri fotoğrafları silmesi dikkat çekmişti.
SPOR HOCASINI DEĞİŞTİRDİ
İkili, daha önce Adil Ayvaz'la çalışıyordu. Daha sonra spor hocasını değiştiren 30 yaşındaki Deniz, kısa süre önce rol arkadaşı Alina Boz'un spor hocası Kerim Savaş Sarı'yla çalışmaya başladı.
TAKİBE DEVAM EDİYORLAR
İnstagram hesaplarından fotoğraflarını kaldıran çift, halen daha birbirlerini takip etmeye devam ediyor.
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