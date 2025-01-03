MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. O bomba isim Survivor'a katıldı Sema Aydemir'in yüz ifadesi olay oldu! Hayatının şokunu yaşadı...

O bomba isim Survivor'a katıldı Sema Aydemir'in yüz ifadesi olay oldu! Hayatının şokunu yaşadı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
03.01.2025 00:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Sema Aydemir o yarışmacıyı görünce hayatının şokunu yaşadı. Yüz ifadesi olay oldu.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star 2025 tüm heyecanıyla başladı. Gönüllüler ve Ünlülerden oluşan takımlar mücadeleye başladı. Gerilimlerin de yaşandığı yarışmaya bomba bir isim katıldı.

image_870x_6775aaba975ce

SEMA AYDEMİR GÖRÜNCE ŞOKE OLDU!

Acun Ilıcalı yeni bölüm konseyinde yedeklerden bir ismin kadroya dahil olduğunu açıkladı. Daha sonra ise Pınar Saka, konsey alanına giriş yaptı. Sema Aydemir Pınar Saka'yı karşısında görünce hayatının şokunu yaşadı.

Ekran görüntüsü 2025-01-03 001425

Sema Aydemir'in morali bozuldu ve yüz ifadesi gündem oldu. Pınar Saka gelir gelmez, "İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Herkes için geçerli değil, herkesi güzel günler beklemiyor. Bazılarının aksine ben hiçbir şeyi unutmuyorum" dedi. Sema da "Ya sabır ya selamet" yanıtını verdi.

Ekran görüntüsü 2025-01-03 001406

Geçtiğimiz yıl Survivor'da Sema ve Pınar Saka birbirlerine fiziksel temas ederek kavga etmişti ve ikilinin tartışması programa damga vurmuştu.

Bu sezon yemek var mı? Survivor'da kurallar değişti! Bu sezon yemek var mı? Survivor'da kurallar değişti!

Anahtar Kelimeler:
Survivor 2025
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Usta sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti!

Usta sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti!

Asgari ücreti bildi, emekli maaşı zammı için nokta rakam verdi! 'Erdoğan'ın kabul edeceğini zannetmiyorum'

Asgari ücreti bildi, emekli maaşı zammı için nokta rakam verdi! 'Erdoğan'ın kabul edeceğini zannetmiyorum'

O konseri gündem oldu! Herkes bu görüntüleri paylaşıyor...

O konseri gündem oldu! Herkes bu görüntüleri paylaşıyor...

En düşük emekli maaşı için konuştu 'Müneccimlik değil, durum bu'

En düşük emekli maaşı için konuştu 'Müneccimlik değil, durum bu'

16 yaşındaki katil zanlısı 13 ay sonra yakalandı: "Elimden geldiğince ayak izlerimi silmeye çalıştım"

16 yaşındaki katil zanlısı 13 ay sonra yakalandı: "Elimden geldiğince ayak izlerimi silmeye çalıştım"

Bahçeli'den duygusal mesaj: "Vefatı bir parçamı alıp götürdü, kelimeler boğazıma düğümleniyor"

Bahçeli'den duygusal mesaj: "Vefatı bir parçamı alıp götürdü, kelimeler boğazıma düğümleniyor"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.