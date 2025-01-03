O bomba isim Survivor'a katıldı Sema Aydemir'in yüz ifadesi olay oldu! Hayatının şokunu yaşadı...

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star 2025 tüm heyecanıyla başladı. Gönüllüler ve Ünlülerden oluşan takımlar mücadeleye başladı. Gerilimlerin de yaşandığı yarışmaya bomba bir isim katıldı.

SEMA AYDEMİR GÖRÜNCE ŞOKE OLDU!

Acun Ilıcalı yeni bölüm konseyinde yedeklerden bir ismin kadroya dahil olduğunu açıkladı. Daha sonra ise Pınar Saka, konsey alanına giriş yaptı. Sema Aydemir Pınar Saka'yı karşısında görünce hayatının şokunu yaşadı.

Sema Aydemir'in morali bozuldu ve yüz ifadesi gündem oldu. Pınar Saka gelir gelmez, "İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Herkes için geçerli değil, herkesi güzel günler beklemiyor. Bazılarının aksine ben hiçbir şeyi unutmuyorum" dedi. Sema da "Ya sabır ya selamet" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz yıl Survivor'da Sema ve Pınar Saka birbirlerine fiziksel temas ederek kavga etmişti ve ikilinin tartışması programa damga vurmuştu.