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Bu sezon yemek var mı? Survivor'da kurallar değişti Acun Ilıcalı tek tek açıkladı! Yemek detayı olay oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.01.2025 18:25
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Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2025 All Star sezonu başladı. Birbirinden iddialı yarışmacılar 1 Ocak akşamı ilk ada konseyine çıktı. Acun Ilıcalı, Survivor'ın değişen kurallarını yarışmacılara açıkladı. Yemek detayı ise dikkat çekti.

Bu sezon yemek var mı? Survivor'da kurallar değişti Acun Ilıcalı tek tek açıkladı! Yemek detayı olay oldu!

Merakla beklenen Survivor 2025 1 Ocak akşamı seyirciyle buluştu. İlk gündem Gönüllüler'in Ünlüler karşısına büyük bir farkla yenilmesi programa damga vururken Acun Ilıcalı yeni sezonun kurallarını açıkladı. Ilıcalı, sezonun ilk konseyinde yeni değişiklikleri tek tek anlattı.

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"AÇLIKLA LİMİT ZORLAMA YOK"

Ilıcalı, "Bu sene şöyle bir sene performans olarak tam anlamıyla zorlanmanız lazım. Ben yorgunum demeler yok. Limitler zorlanacak ve bu limitler zorlanırken eğer gücü yetmiyorsa devam edemeyecek. Şöyle bir dünya yok, dinlenme yok. Survivor'ın oyunlar bölümü tam anlamıyla hayatta kalma üzerine. Bu sene performansta limiti zorlayacağız. Açlıkla limit, zorlama yok ama performansta var" dedi.

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Oyunların 12'de biteceğini, sayı 8'e geldiğinde best offların başlayacağını ve 12'ye ulaşana kadar seçilen yarışmacıların defalarca oyun oynayacağını açıkladı. " Best offa çıkıyorum demek cesaret isteyecek." dedi. Ayrıca yarışmada bu sene yüzde hesabı olmayacak. Ilıcalı "Herkesin performansı galibiyeti ve mağlubiyeti arasındaki fark. Kaç galibiyet kaç mağlubiyet aldın aradaki fark kadar puanın var." sözlerini de ekledi.

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Survivor 2025 hızlı başladı! Ünlü yarışmacı bir anda yere yığıldı Survivor 2025 hızlı başladı! Ünlü yarışmacı bir anda yere yığıldı
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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