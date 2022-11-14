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O konuşma ortaya çıktı! Yenilginin ardından "Ben gelene kadar kimse ayrılmasın" dedi ve...

14.11.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve Giresunspor'a karşı alınan 2-1'lik beklenmedik mağlubiyet sonrası Başkan Ali Koç'un soyunma odasına inerek futbolcularını teselli ettiği ve konuşma yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler'in 10 kişi tamamladığı mücadele Giresunspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, Jorge Jesus'un ekibi 8 maçın ardından mağlubiyet yaşadı.

Yaşanan bu yenilgi moralleri bozarken, karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve takım ile bir konuşma yaptığı öğrenildi. Sözcü'nün haberine göre Koç takıma moral verirken, oyunculara teşekkür etti.

"BU BİR YOL KAZASI"

"BU BİR YOL KAZASI"

“Hepinize teşekkür ediyorum." diyen Ali Koç, "Avrupa'da ve ligde bize büyük mutluluklar yaşattınız. Bu bir yol kazası. Dünya Kupası sonrasında yine aynı başarıları yakalayacağınıza inanıyorum ve size güveniyorum” ifadelerini kullandı.

"İYİCE DİNLENİN"

"İYİCE DİNLENİN"

Öte yandan kendisi gelmeden kimsenin soyunma odasından çıkmasını istemediğini öğrenilen Teknik Direktör Jorge Jesus da “Bu bir yol kazası. Şimdi gidin 12 gün iyice dinlenin. Bunu fazlasıyla hak ettiniz” diyerek oyuncularına sahip çıktı. Tüm futbolcular ve teknik heyet alkışlarla birbirine sarılarak vedalaştı.

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Ali Koç son dakika fenerbahçe

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