Ödediği nafakaya isyan etmişti! Ufuk Özkan'ın eski eşi Nazan Özen'den olay açıklama: 'Parasını kumarda yedi, alkolik...'

Bir süre önce boşandığı 17 yıllık eşi Nazan Özen’le nafaka davası olan Ufuk Özkan boşanma davası sonrası mahkemenin belirlediği 45 bin TL nafakanın azaltılması için nafaka indirim davası açmıştı. Ünlü oyuncu nafaka miktarı artınca isyan etmişti.
Sabah'a konuşan Ufuk Özkan, "Ödeyeceğim nafaka 114 bin lira oldu. Gelirim tabii ki dizide çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım için dizi yapmıyorum. Ben tiyatro yapıyorum, ayda bu kadar para kazanmıyorum. Minimal yaşayamıyorum.Nafakam 45 bin TL'den 74 bin TL'ye çıktı. Şimdi de 114 bin TL oldu. Ben ayda 114 bin TL kazanmıyorum ki, nafakayı nasıl ödeyeyim? Zaten nafaka düşürme davası açtım. Yani hiç harcama yapmasam da bu miktarı ödeyemem" demişti.
Ufuk Özkan'ın açıklamalarının ardından Söylemezsem Olmaz programında konuşan Nazan Özen, "Biz Ufuk’la 17 sene evli kaldık ve çok kısa bir dönemde tanışıp evlendik. Beni evlendiğimizde 'Evde ol çalışmanı istemiyorum.' deyip çalıştırmadı. Tanıştığımızda parası olan bir erkek değildi zaten. Başarıları arttıkça kumar ve alkol bağımlılığı da arttı." dedi.
"Şu anda zaten ergenlik döneminde olan evladım için bu mücadelem. Onun ihtiyaçları var, bir ev geçindirmek çok zor. Her şeye zam geliyor evet ama oyuncuların da haftalık ücretlerine zam gelmiyor mu?" ifadelerini kullandı.
Ufuk Özkan'ın iyi kazandığı dönemlerde tüm parasını kumarda yediğini söyleyen eski eş, "Hiçbir şeyi yok ev almıştık satmasın diye şerh koydurdum onu da kumarda yedi satıp. Annesinin evinde kalıyor. Ben 50 yaşıma geldim tabiki de evladım için kendi hayatım için çalışacağım sıfırdan başlayacağım ama 17 senelik evliliğimin, fedakarlıklarımın karşılığı bu olmamalıydı." sözlerini ekledi.
Özen sözlerine şöyle devam etti: "Ben biraz gelenekçi bir kadınım oğlum büyürken sıkıntı çekmesin Ufuk da o paraları sağda solda rahat rahat yemesin diye katlandım ama bir yere kadar. Bana 'Git garsonluk yap' diyor. Alkol bağımlılığı nedeniyle Siroz oldu. Doktor doktor gezdik hepsi aynı şeyleri söyledi ama Ufuk bırakmadı. Bana sanki 'Bu adam hasta olunca bıraktı' gibi bir algı yapılıyor onun için de çok mücadele ettim. Artık katlanamayınca ayrıldım"