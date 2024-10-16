Ödediği nafakaya isyan etmişti! Ufuk Özkan'ın eski eşi Nazan Özen'den olay açıklama: 'Parasını kumarda yedi, alkolik...'

Özen sözlerine şöyle devam etti: "Ben biraz gelenekçi bir kadınım oğlum büyürken sıkıntı çekmesin Ufuk da o paraları sağda solda rahat rahat yemesin diye katlandım ama bir yere kadar. Bana 'Git garsonluk yap' diyor. Alkol bağımlılığı nedeniyle Siroz oldu. Doktor doktor gezdik hepsi aynı şeyleri söyledi ama Ufuk bırakmadı. Bana sanki 'Bu adam hasta olunca bıraktı' gibi bir algı yapılıyor onun için de çok mücadele ettim. Artık katlanamayınca ayrıldım"