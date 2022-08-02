Ödeyemeyeceği söyleniyordu... Amber Heard muhteşem evini Johnny Depp'e tazminatı ödemek için bakın kaç paraya sattı

Birbirlerinin tüm kirli çamaşırlarını ortaya döken Johnny Deep ve Amber Heard aylardır gündemde. Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki davada kazanan oyuncu Depp olmuştu. Davayı kaybeden Amber Heard’ün eski eşi Johnny Depp’e 8 milyon dolar ödeme yapmasına karar verilmişti. Ancak tarafların avukatları güzel oyuncunun bu paraya ödeyecek bir imkanının bulunmadığı söylemişti.

Karara itiraz eden Amber Heard ne yaparsa yapsın olmadı.

Heard’ün eski eşi Johnny Depp’e 8 milyon dolar ödeme yapması için çabaladığı ortaya çıktı. TMZ’nin haberine göre Heard, Kaliforniya Yucca Vadisi’ndeki evini 1 milyon dolara sattı.