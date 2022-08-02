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Ödeyemeyeceği söyleniyordu... Amber Heard muhteşem evini Johnny Depp'e tazminatı ödemek için bakın kaç paraya sattı

02.08.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnny Depp ile pek çok davası bulunan ve son davayı kaybederek tazminat ödemeye mahkum olan Amber Heard'ün parayı denkleştiremediği konuşuluyordu. Oyuncu Amber Heard tazminatı ödemek için Kaliforniya'daki evini sattı. Heard'ün eski kocası Depp'e 8 milyon dolarlık bir ödeme yapması gerekiyor.

Birbirlerinin tüm kirli çamaşırlarını ortaya döken Johnny Deep ve Amber Heard aylardır gündemde. Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki davada kazanan oyuncu Depp olmuştu. Davayı kaybeden Amber Heard’ün eski eşi Johnny Depp’e 8 milyon dolar ödeme yapmasına karar verilmişti. Ancak tarafların avukatları güzel oyuncunun bu paraya ödeyecek bir imkanının bulunmadığı söylemişti.

Karara itiraz eden Amber Heard ne yaparsa yapsın olmadı.

Heard’ün eski eşi Johnny Depp’e 8 milyon dolar ödeme yapması için çabaladığı ortaya çıktı. TMZ’nin haberine göre Heard, Kaliforniya Yucca Vadisi’ndeki evini 1 milyon dolara sattı.

Amber Heard'ün muhteşem evinden kareler

Depp'e karşı davayı kaybeden güzel oyuncu sadece 3 yıl önce aldığı bu evi satma kararı alınca yine gündem oldu.
Çöl evlerinin değeri pandemiden beri arttığı için Amber Heard bu satıştan kâr da elde etti.
Heard, evi 2019’da aldığı fiyata göre epey bir yüksek meblağa satınca satıştan yaklaşık iki katı bir kâr elde etti.
2.400 metrekareden fazla alanda üç yatak odası ve üç banyo bulunuyor.
Bunun dışında üç arabalık bir garaj, beton zeminler, baştan sona LED aydınlatma, surround ses sistemi ve arka bahçede çok özel, 110 metrelik bir ahşap köprü yer alıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Johnny Depp
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