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Öğrenciler canlıların yaşamını "Böcek oteli"nde gözlemliyor

07.09.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da Merzifon Belediyesi Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezinde hayata geçirilen proje kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri, ağaç yosunu, bambu, kozalak, pet şişe gibi doğal ve atık malzemeleri kullanarak böceklerin barınması amacıyla "Mavi Yeşil Böcek Oteli" ismini verdikleri yuva oluşturdu - Merzifon Belediyesi Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi: - "Otelimizde konaklayan misafirlerimiz oldu. Salyangoz, örümcek, karınca, uğur böceği ve arıları misafir ediyoruz"

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, atık malzemeleri kullanarak yaptıkları "böcek oteli"nde canlıların yaşamını gözlemleme fırsatı buluyor.

Merzifon Belediyesi Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi tarafından hazırlanan "Kentte Doğal Yaşam Hareketi Projesi" kapsamında 55 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, ailelerinin desteğiyle ağaç yosunu, bambu, kozalak, ağaç kütüğü, tuğla, pet şişe, konserve kutusu gibi doğal ve atık malzemeler topladı.

Öğrenciler, daha sonra atık ve doğal malzemeleri kullanarak böceklerin barınabileceği yuva oluşturdu. Yuvanın üstüne, "Mavi Yeşil Böcek Oteli" yazısı asan öğrenciler, burada barınan hayvanları gözlemleyerek hem öğrenme hem de eğlenceli zaman geçirme fırsatı buluyor.

Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi Sorumlusu Eyüp Atıcıoğlu, AA muhabirine, topluma, çevresine, doğaya, hayvanlara karşı daha duyarlı bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdiklerini söyledi.

Doğal ve atık malzemeleri kullanarak öğrencilerle "Böcek oteli" inşa ettiklerini anlatan Atıcıoğlu, bununla öğrencilerin, canlıların doğal yaşam alanlarını gözlemleyerek önemini kavramasını amaçladıklarını dile getirdi.

Kentsel yaşam içinde doğal bir yaşamı inşa etmeye çalıştıklarına işaret eden Atıcıoğlu, "Otelimizi inşa ederken doğal ve atık malzemeler kullandık. Böylece yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için çocuklarımızın doğayı gerçekten sevdiğini, koruduğunu, yaşattığını göstermeye çalıştık." ifadesini kullandı.

Bu tür çevreci çalışmaların çocukların eğitimine katkı sunduğunu vurgulayan Atıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Hayvan sevgisine böceklerden başlayacaklar ve önemini burada kavrayacaklar. Otelimizde konaklayan misafirlerimiz oldu. Salyangoz, örümcek, karınca, uğur böceği ve arıları misafir ediyoruz. Doğayı sözde değil, özde seven, koruyan, yaşatan bireylerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecek."

Öğrenciler canlıların yaşamını "Böcek oteli"nde gözlemliyor

- Amasya'da Merzifon Belediyesi Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezinde hayata geçirilen proje kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri, ağaç yosunu, bambu, kozalak, pet şişe gibi doğal ve atık malzemeleri kullanarak böceklerin barınması amacıy

Öğrenciler canlıların yaşamını "Böcek oteli"nde gözlemliyor

Öğrenciler canlıların yaşamını "Böcek oteli"nde gözlemliyor

Öğrenciler canlıların yaşamını "Böcek oteli"nde gözlemliyor

Öğrenciler canlıların yaşamını "Böcek oteli"nde gözlemliyor

Öğrenciler canlıların yaşamını "Böcek oteli"nde gözlemliyor

Öğrenciler canlıların yaşamını "Böcek oteli"nde gözlemliyor

Öğrenciler canlıların yaşamını "Böcek oteli"nde gözlemliyor

Öğrenciler canlıların yaşamını "Böcek oteli"nde gözlemliyor

Öğrenciler canlıların yaşamını "Böcek oteli"nde gözlemliyor

Öğrenciler canlıların yaşamını "Böcek oteli"nde gözlemliyor

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