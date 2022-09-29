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Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

29.09.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de ilkokul öğrencileri İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.

Gazi Osmanpaşa İlkokulu önünde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Vali Ekici, burada yaptığı konuşmada, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla il genelindeki yaya geçitlerinin kırmızıya boyanmaya başlandığını söyledi.

Trafik kazalarının daha az olmasını ve trafik güvenliğinin sağlanması için tüm kurumların çaba içerisinde olmasını temenni eden Ekici, "Kırklareli, Türkiye çapında örnek bir tutum ve davranış içinde. Çünkü Kırklareli'ne geldiğimiz zaman hepimiz görüyoruz ki yayalarımız yola adım attığı zaman sürücülerimiz saygılı ve hemen duruyorlar. Yayalara yol veriyorlar." dedi.

Vali Ekici, bu medeni davranışın yayılması ve kazasız yıllar dileğinde bulundu.

Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

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