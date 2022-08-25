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Öğretmenler, Kula-Salihli Jeoparkı'nda eğitim aldı

25.08.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenler, Kula-Salihli Jeoparkı'nda eğitim aldı

MANİSA (AA) - Türkiye'nin 28 ilinden 40 öğretmen, "Çürüksu (Denizli) Havzasında Yer Bilimleri Eğitimi" projesi kapsamında Manisa'nın Kula ilçesindeki Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı'nda eğitime katıldı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Barış Semiz'in yürüttüğü TÜBİTAK projesi kapsamında öğretmenler, volkanik patlamalar sonucu akan lavların oluşturduğu saha ile Kula Peri Bacaları, Adala Kanyonu ve Suuçtu Şelalesi'nde incelemelerde bulundu.

Volkan konileri ve sönmüş lavlar arasında gezen öğretmenler, sahadaki taşları inceledi.

Proje yürütücüsü Semiz, yaptığı açıklamada, Kula'nın yer bilimleri alanında Türkiye'nin eşsiz bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Semiz, projeye katılan fen bilimleri, coğrafya, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerine araziyi gezdirdiklerini ve yer bilimleriyle ilgili bilgiler verdiklerini dile getirdi.

Projeye Kocaeli'den katılan Zeliha Kurtuluş, "Coğrafya öğretmeni olduğum için burada olmak çok heyecan verici. Buradan aldığım örnekleri öğrencilerimle paylaşacağım, derslerimde kullanacağım." dedi.

Eğitime Antalya’dan iştirak eden coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın da "Coğrafya bir yaşamdır, gezerek görerek dokunarak öğreniyoruz. Bu bölge doğal bir laboratuvar. Bizlere çok büyük katkısı var." diye konuştu.

Öğretmenler, Kula-Salihli Jeoparkı'nda eğitim aldı

Öğretmenler, Kula-Salihli Jeoparkı'nda eğitim aldı

Öğretmenler, Kula-Salihli Jeoparkı'nda eğitim aldı

Öğretmenler, Kula-Salihli Jeoparkı'nda eğitim aldı

Öğretmenler, Kula-Salihli Jeoparkı'nda eğitim aldı

Öğretmenler, Kula-Salihli Jeoparkı'nda eğitim aldı

Öğretmenler, Kula-Salihli Jeoparkı'nda eğitim aldı

Öğretmenler, Kula-Salihli Jeoparkı'nda eğitim aldı

Öğretmenler, Kula-Salihli Jeoparkı'nda eğitim aldı

Öğretmenler, Kula-Salihli Jeoparkı'nda eğitim aldı

Öğretmenler, Kula-Salihli Jeoparkı'nda eğitim aldı

Öğretmenler, Kula-Salihli Jeoparkı'nda eğitim aldı

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Anahtar Kelimeler:
Pamukkale Üniversitesi Manisa Kula Kula – Salihli UNESCO Global Jeoparkı

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