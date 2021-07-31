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Oğulcan Çağlayan sevgilisiyle tatilde!

31.07.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, sevgilisi Peri Ispartalı ile Bodrum'da tatil yapıyor. Çift, önceki gün Arda Turan'ın teknesinde romantik anlar yaşadı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Galatasaray'da top koşturan Oğulcan Çağlayan, takımının Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden sonra soluğu sevgilisi Peri Ispartalı ile Bodrum'da aldı.

AŞKA GELDİLER!

Takım arkadaşı Arda Turan'ın Cennet Koyu'ndaki demirli teknesinde görüntülenen futbolcu, denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Çağlayan, deniz sonrası teknenin arka kısmında sevgilisiyle romantik anlar yaşadı. Çağlayan ve Ispartalı birbirlerini öpücüklere boğdu.
Gün batımında aşka gelen çift, daha sonra teknenin güneşliklerini çekerek görüntü alınmasını engelledi.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

OĞULCAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?
22 Mart 1996 yılında Ankara'da dünyaya gelen Oğulcan Çağlayan, başarılı bir Türk futbolcudur.
Bu takımın altyapısında gösterdiği performansla yine dikkatleri üzerine toplayan Oğulcan, Ankara Spor'un U14 takımında forma giymeye başlamıştır.
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Oğulcan Çağlayan
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