Oğullarıyla cinsel içerikli film izleyen ünlü şarkıcıdan akıllara durgunluk veren açıklama!

Endonezya'nın en popüler pop sanatçılarından olan 49 yaşındaki Yuni Shara olarak bilinen şarkıcı Wahyu Setyaning Budi, YouTube üzerinden yayınlanan programda, iki genç oğlu ile beraber cinsel içerikli filmler izlediğini söyledi. Oğulları ile cinsel eğitimleri için film izlediğini söyleyen şarkıcıya tepkiler gecikmedi.

Bazı kişiler anneyi ahlaksız olmakla suçlarken, bazı psikologlar da annenin bu davranışının ileride çocukların cinsel hayatlarında yaşayabilecekleri muhtemel sorunların önünde geçtiğini ileri sürerek anneye destek verdi.