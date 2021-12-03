Okan Bayülgen’in herkesten sakladığı kızı İstanbul büyüdü

Sivri diliyle tanınan ünlü televizyoncu Okan Bayülgen ve Şirin Ediger, 2008-2014 yılları arasında evli kaldı. Okan Bayülgen ve Şirin Ediger'in evliliği kısa sürdü ancak bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya geldi. Yıllar için büyüyen ve kocaman kız olan İstanbul, tatlılığıyla dikkat çekti.

OKAN BAYÜLGEN'İN KIZI İSTANBUL BÜYÜDÜ

Okan Bayülgen ve Şirin Ediger, 31 Aralık 2008’de Roma’daki Türk Büyükelçiliği’nde çok az davetlinin katıldığı bir nikahla evlenmişti.

Çiftin ayrılığı o dönem hayranlarını oldukça üzerken, kızları İstanbul annesiyle yaşamını sürdürmeye başladı.

Basından uzak büyütülen İstanbul, annesinin sosyal medyasında hayranlarının karşısına çıkıyor. Şirin Ediger kızını gazetecilerden uzak tutmasına rağmen, zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.