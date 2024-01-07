Okan Buruk galibiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu: Bizi karıştırmaya çalışıyorlar, bunu net gördük!

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

"Maç öncesi iyi bir 11'e sahip olduğumuzu, kulübeden gelecek oyuncularımızın olduğunu söyledim. 30'a yakın şut attık, hücumda birçok şeyi iyi yaptık. İkinci yarı rakibe pozisyonlar verdik. Konyaspor'un tehlikeli takım olduğunu gördük. Eksik olarak görmüyoruz, tam takımdık. Seyircimiz belli bir dakikadan sonra bize daha çok katıldı, bu da bizi öne doğru itti. Önemli bir galibiyet aldık. Bu bize moral oldu."