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  4. Okan Buruk galibiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu: Bizi karıştırmaya çalışıyorlar, bunu net gördük!

Okan Buruk galibiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu: Bizi karıştırmaya çalışıyorlar, bunu net gördük!

07.01.2024 21:37 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 3-0 üstünlüğü ile sona ererken teknik direktör Okan Buruk maç sonu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'da birçok eksik isme rağmen Konyaspor'a karşı alınan 3-0'lık galibiyet yüzleri güldürürken, karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk kameraların karşısına geçti.

Alınan galibiyetten mutlu olduğunu söyleyen Okan Buruk'un"Bizi karıştırmaya çalışacaklar, bunu net gördük. İçeride sarılıyoruz, bunu dışarıda da göstereceğiz." ifadeleri dikkat çekti.

İŞTE OKAN BURUK'UN O SÖZLERİ...
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"OLUMSUZ ŞEYLER SÖYLENİYOR" 

"OLUMSUZ ŞEYLER SÖYLENİYOR" 

"Yürüyüşümüz sürüyor. Galatasaray tarihinin en iyi başlangıcını yapmış takımız. Burada inanmış insanların payı çok büyük. Takımın üzerinde çok fazla olumsuz şeyler söylenmeye çalışıldı. Oyuncular ve biz çok mutluyuz. Takım içinden farklı şeyler yansıtılmaya çalışılıyor."

"BİZİ KARIŞTIRMAYA ÇALIŞACAKLAR"

"BİZİ KARIŞTIRMAYA ÇALIŞACAKLAR"

"Galatasaray yönetimi, Galatasaray birbirine ne kadar çok sarılırsa, buradan daha güçlü çıkacağız. Erden Bey sürekli yanımızda. Bizi karıştırmaya çalışacaklar, bunu net gördük. İçeride sarılıyoruz, bunu dışarıda da göstereceğiz."

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK" 

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK" 

"Maç öncesi iyi bir 11'e sahip olduğumuzu, kulübeden gelecek oyuncularımızın olduğunu söyledim. 30'a yakın şut attık, hücumda birçok şeyi iyi yaptık. İkinci yarı rakibe pozisyonlar verdik. Konyaspor'un tehlikeli takım olduğunu gördük. Eksik olarak görmüyoruz, tam takımdık. Seyircimiz belli bir dakikadan sonra bize daha çok katıldı, bu da bizi öne doğru itti. Önemli bir galibiyet aldık. Bu bize moral oldu."

NDOMBOLE - CENGİZ ÜNDER

NDOMBOLE - CENGİZ ÜNDER

"Tanguy Ndombele ilk yarı topu öne taşıdı, rakipten toplar kazandı. Pozitif geri dönüş aldığımız oyunculardan oldu. Kaan Ayhan farklı bölgede oynadı, çok başarılıydı. Transferlerden hemen bir etki göstermelerini bekliyoruz. Cengiz Ünder için de bunu söyleyebiliriz. Eleştiri vardı, 4 gol attı. Yapıcı olmalıyız, hemen etki etmelerini bekliyoruz. Bazen az şans geliyor. Transferlerin ne kadar iyi olduğunu zaman içerisinde gösteriyoruz. Transfer üzerinden de bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Ndombele, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha kendini gösteriyor."

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