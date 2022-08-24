Okan Buruk kapıyı gösterdi, Galatasaray'da 5 ayrılık! Torreira ve Oliviera...

Yeni sezonda Okan Buruk ile mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen Galatasaray, ligin ilk 3 haftasının sonunda topladığı 6 puanla zirvenin 1 puan gerisinde 8. sırada yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar yaptığı transferlerle de adından söz ettirmeyi başarırken, özellikle orta saha transferleri adeta takıma ilaç olumş durumda.

Teknik direktör Okan Buruk, orta saha rotasyonunda Torreira ve Sergio Oliveira'nın ilk alternatifi olarak Midtsjö'yü görürken yeni orta saha kurgusu sonrası eski isimlere yol göründü.

AYRILIK KAPIDA...

Orta sahada forma şansı kalmayan Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu da kulüp aramaya başladı. Taylan'a Ankaragücü, Alanya ve Gaziantep FK'dan teklif gelirken, Berkan da ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

3 İSİM DAHA LİSTEDE...

Taylan ve Berkan'ın yanı sıra Okan Buruk'un gözüne giremeyen diğer yerli oyuncular da mutsuz. Maç kadrolarına bile alınmayan Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan da yol ayrımında. Ömer'i Giresunspor ısrarla istiyor.

GENÇLERE ŞANS VERECEK

Buruk sezon planlamasında +3 yerli olarak Abdülkerim, Yunus ve Kerem'i düşünüyor. Emre Akbaba ve Kazımcan da kontenjan nedeniyle forma şansı bulmaya yakın.