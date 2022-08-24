SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk kapıyı gösterdi, Galatasaray'da 5 ayrılık! Torreira ve Oliviera...

Okan Buruk kapıyı gösterdi, Galatasaray'da 5 ayrılık! Torreira ve Oliviera...

24.08.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de ilk 3 haftanın sonuna gelinirken, yeni hocası Okan Buruk yönetiminde çıktığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar transfer temaslarını sürdürüyor. Galatasaraylı kurmaylar birçok isimle görüşmelerine devam ederken, Buruk ve ekibi takımdan gönderilecek isimleri de belirlemiş durumda. Özellikle orta sahadaki eksiği yeni transferlerle kapatan Cimbom'da ayrılıklar kapıda. İşte detaylar...

Taylan Antalyalı

Taylan Antalyalı

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezonda Okan Buruk ile mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen Galatasaray, ligin ilk 3 haftasının sonunda topladığı 6 puanla zirvenin 1 puan gerisinde 8. sırada yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar yaptığı transferlerle de adından söz ettirmeyi başarırken, özellikle orta saha transferleri adeta takıma ilaç olumş durumda.

Teknik direktör Okan Buruk, orta saha rotasyonunda Torreira ve Sergio Oliveira'nın ilk alternatifi olarak Midtsjö'yü görürken yeni orta saha kurgusu sonrası eski isimlere yol göründü.

AYRILIK KAPIDA...

taylan-antalyali-galatasaray-1589792222-38808

Orta sahada forma şansı kalmayan Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu da kulüp aramaya başladı. Taylan'a Ankaragücü, Alanya ve Gaziantep FK'dan teklif gelirken, Berkan da ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

3 İSİM DAHA LİSTEDE...

okan-buruk-depophotos-arsiv-1863501

Taylan ve Berkan'ın yanı sıra Okan Buruk'un gözüne giremeyen diğer yerli oyuncular da mutsuz. Maç kadrolarına bile alınmayan Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan da yol ayrımında. Ömer'i Giresunspor ısrarla istiyor.

GENÇLERE ŞANS VERECEK

62a17c62ae298b329eee380c

Buruk sezon planlamasında +3 yerli olarak Abdülkerim, Yunus ve Kerem'i düşünüyor. Emre Akbaba ve Kazımcan da kontenjan nedeniyle forma şansı bulmaya yakın.

İŞTE O İSİMLER...

OĞULCAN ÇAĞLAYAN

OĞULCAN ÇAĞLAYAN
2020-21 sezonu öncesinde sözleşmesini tek taraflı feshederek Rize'den ayrılıp G.Saray'a gelen oyuncu için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, usulsüz fesih kararı sonrasında 3 maç men ve 1.2 milyon Euro para cezası vermişti. Bu süreçte Oğulcan toplam 7 Avrupa ve lig maçında forma giyemedi.

ÖMER BAYRAM

ÖMER BAYRAM
Sarı-kırmızılı forma ile 126 maçı geride bırakan ve 2 gol-23 asist katkısı yapan Ömer Bayram'ın kontratı 2024'te bitiyor.

EMRE AKBABA

EMRE AKBABA
Kontratının son sezonuna giren Emre Akbaba, hücum rotasyonunda şans bulacağı için takımda tutulacak.

BERKAN KUTLU

BERKAN KUTLU
Alanya'dan geçen sezon 4 milyon Euro bonservisle alınan 24 yaşındaki orta sahanın 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi var.

TAYLAN ANTALYALI

TAYLAN ANTALYALI
2 Eylül 2019'da Erzurumspor'dan bedelsiz olarak gelen Taylan, G.Saray'da 102 maçta 2 gol ve 9 asistle oynadı. (Sabah)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk galatasaray son dakika transfer galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Promosyonda Türkiye rekoru

Promosyonda Türkiye rekoru

Onyekuru'nun Fenerbahçe'ye öfkesinin nedeni belli oldu!

Onyekuru'nun Fenerbahçe'ye öfkesinin nedeni belli oldu!

Galatasaray'da Emre Akbaba gelişmesi! Yine Sevilla başrolde...

Galatasaray'da Emre Akbaba gelişmesi! Yine Sevilla başrolde...

Transferi bitti! Sağlık kontrollerinden geçiyor

Transferi bitti! Sağlık kontrollerinden geçiyor

Antrenmanda tepki çeken görüntü!

Antrenmanda tepki çeken görüntü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.