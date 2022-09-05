Okan Buruk maç sonu duyurdu! "Icardi ve Kaan Ayhan..."

Süper Lig'de 5. haftanın perdesi Galatasaray Gaziantep FK mücadelesi ile kapandı. Sarı-Kırmızılı ekip 10 kişi tamamladığı mücadele rakibini 90+1. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başarırken 3 puanı da hanesine yazdırmayı başardı.

Zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken, taraftarın en çok merak ettiği konu olan transfere dair de açıklamalarda bulundu.

HAKEM TEPKİSİ!

Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösteren Okan Buruk "Bu kadar oyunu yavaşlatma, bu kadar buna izin verme... Rakibimizi suçlamıyorum ancak hakemlerin buna bir el atması lazım. Bu seviyeleri yönetemiyorsanız bu maçlara çıkmayacaksınız o zaman. Maçı oynatmaya çalışsa hakemler, her şey güzel olacak" ifadelerini kullandı.

TARAFTARA TEŞEKKÜR!

"Rakip sahada oynadık, top bizdeydi, sürpriz bir gol yedik ancak beraberliği bulduk." diyen Buruk "10 kişi kaldıktan sonra oyuna hükmetmeye devam ettik ve son dakika golüyle maçı kazandık. Takımıma ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim, 10 kişiyken maç kazanmak takımın öz güvenini yerine getirir. Bu yüzden Yaşar Kemal Uğurlu'ya teşekkür ederim" dedi.

"ZORLU BİR FİKSTÜRDEN GEÇİYORUZ"

Trabzonspor karşısında 3 puanı bıraktık diyen genç teknik adam "Trabzonspor karşısında 3 puanı sahada bıraktık ve bu beni üzdü. Zorlu bir fikstürden geçiyoruz. Bu dönemi minimum puan kaybıyla geçirip daha iyi yerlerde olmak istiyoruz. Bu sezon herkes çok iddialı ve süper bir lig izliyoruz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÖZLERİ...

En çok merak edilen konuların başında gelen transfere dair de konuşan Okan Buruk, "Oynayan oyuncularımızdan hiçbiri ayrılmayacak. Kaan Ayhan ve Icardi girişimleri devam ediyor. Belki 1-2 transfer daha yapabiliriz. Herkes çok iyi kadrolar kurdu. Eğer planlarımız istediğimiz gibi gitmezse devre arasında bakacağız." şeklinde konuştu.

SACHA BOEY...

Sacha Boey için de ayrı bir parantez açan Buruk, "Sacha Boey bugün çok iyiydi. Sezon başı bizimle birlikte değildi. Forma şansı geldi ve bu fırsatı çok iyi değerlendirdi." dedi.