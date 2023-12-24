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Okan Buruk maç sonunda kameraların karşısında isyan etti! "Boks ringlerinde olacak şekilde, yumruk atıldı"

24.12.2023 21:47 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 18. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelirken mücadelenin 22. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası Sarı-Kırmızılı camiadan yoğun tepki yükseldi. Maçın ardından Okan Buruk da bu pozisyonu işaret ederken, isyan etti. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olurken, mücadelede başladığı skorla golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi Djiku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalırken Galatasaray cephesi yoğun penaltı itirazında bulunmuş ancak hakem Arda Kardeşler, VAR ile iletişime geçse de devam kararı verdi ve oyun kaldığı yerden devam etti.

Maçın ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, bu pozisyona isyan ederken, "Boks ringlerinde olacak şekilde, yumruk atıldı" ifadelerini kullandı.

İŞTE O SÖZLER...
Canlı Skor

"BİZ DAHA İYİYDİK"

"BİZ DAHA İYİYDİK"

Kazanmak için geldik. Kazanacak bir oyunu daha çok ortaya koyduk. İki takım da bu maçın sonunda oyun olarak kimseyi mutlu edemedi. Az pozisyonla geçti. Rakibimiz çok bekledi. İlk yarıda top hep bizdeydi. Maçın ilk yarısında 1 şut şansı verdik, maçın genelinde isabetli şut şansı vermedik. Yanında biz skor üretmeye çalışan bir takımız. 90 dakika, skora yönelik değişiklikler yaptık. Tehlikeler yarattık ama yeterli miydi, değildi. Bu derbiden daha çok pozisyon, insanları doyuracak bir oyun beklenebilirdi. 0-0 bitti. Çok mutlu olmasak da derbi zordur. Daha çok bizim hakim olduğumuz bir oyundu.

"PENALTI VARDI! YUMRUK!" 

"PENALTI VARDI! YUMRUK!" 

İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim, penaltı vardı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı. Bunu biz uzak bir açıdan gördük aslında. Yayıncıyı da eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek, dünyanın seyrettiği bir derbi. Kamera sayısının azlığını yayıncı da düşünmeli. İnsanlar pozisyonu net göremedi. Bu kadar önemli maçta bunu göstermemek... Bu penaltıyı vermemek. VAR hakemine de TFF gerekli şeyi yapacaktır. Bunu görememek, verememek üzücü. Hakeme bağlamak istemiyorum. Biz de full yeterli bir oyun ortaya koymadık. İlk yarı net penaltı var.

"KOMİK KARARLAR" 

"KOMİK KARARLAR" 

Sacha Boey'in kartında da rakibin darbesi var. Yumruk sallayan oyuncu aynı kartı görüyor. Komik bunlar. Dediğim gibi çok doyuramadık insanları futbola. Teknik adam olarak özür diliyorum. Burada kazanmak çok önemliydi. İki takım da kaybetmemenin değerli olduğunu düşündü.

"KUPA PROGRAMI ÇOK SAÇMA" 

"KUPA PROGRAMI ÇOK SAÇMA" 

Bu yapılan program çok saçma. Üst üste iki derbi maç çok saçma. Ligin en çok yıpranan iki takımının dinleneceği yerde, 29 Aralık'ta bir daha maç oynayacak. Çok saçma. İki takım da kabul edip gidip orada oynayacağız. Beklenti nasıl olur, havası nasıl olur, bilmiyorum. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız.

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