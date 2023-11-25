Okan Buruk'tan 4-0'lık Alanyaspor galibiyetinin ardından Manchester United maçı yorumu! "Yenilsek bile..."

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam sakatlanarak oyundan çıkan Davinson Sanchez'in son durumuna dair konuşurken, çarşamba günü oynanacak olan kritik Manchester United mücadelesine dair de açıklamalarda bulundu. İŞTE OKAN BURUK'UN O SÖZLERİ



"SKOR VE PERFORMANSTAN MUTLUYUM" "Topa sahip olmak ve topun bizde kalması sevindirici. Bunu maçın başından sonuna kadar yaptık. Birçok şeyi maçın başından sonuna kadar iyi yaptık. Konsantrasyon, sahaya yayılma... Ceza sahasında topla buluşma, yarattığımız gol beklentisi, attığımız 4 gol..."

"Birçok pozisyonu da atabilirdik. Maçı ciddi şekilde bitirdik. Taraftarla birlikte bu maçı güzel bitirdik. Bize yakışan bir oyun oldu. Skor ve oyuncuların performansı olarak mutluyum."

SAKATLIK AÇIKLAMASI "Davinson Sanchez'in ayağında ağrı oldu, inşallah önemli bir şeyi yoktur ve bir sonraki maça yetişir."