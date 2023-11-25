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Okan Buruk'tan 4-0'lık Alanyaspor galibiyetinin ardından Manchester United maçı yorumu! "Yenilsek bile..."

25.11.2023 21:42 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan 13. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk ederken, rakibini 4-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla ligin yeni lideri olmayı başardı. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, Devler Ligi'nde oynanacak olan Manchester United mücadelesine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik adam sakatlanarak oyundan çıkan Davinson Sanchez'in son durumuna dair konuşurken, çarşamba günü oynanacak olan kritik Manchester United mücadelesine dair de açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN O SÖZLERİ
Canlı Skor

"SKOR VE PERFORMANSTAN MUTLUYUM"

"SKOR VE PERFORMANSTAN MUTLUYUM"
"Topa sahip olmak ve topun bizde kalması sevindirici. Bunu maçın başından sonuna kadar yaptık. Birçok şeyi maçın başından sonuna kadar iyi yaptık. Konsantrasyon, sahaya yayılma... Ceza sahasında topla buluşma, yarattığımız gol beklentisi, attığımız 4 gol..."
"Birçok pozisyonu da atabilirdik. Maçı ciddi şekilde bitirdik. Taraftarla birlikte bu maçı güzel bitirdik. Bize yakışan bir oyun oldu. Skor ve oyuncuların performansı olarak mutluyum."

SAKATLIK AÇIKLAMASI

SAKATLIK AÇIKLAMASI
"Davinson Sanchez'in ayağında ağrı oldu, inşallah önemli bir şeyi yoktur ve bir sonraki maça yetişir."

"KAZANAMASAK BİLE..."

"KAZANAMASAK BİLE..."
"Manchester United maçını kazanarak, avantaj yakalarız. Avrupa'yı garantiliyoruz ve son maç öncesi büyük bir avantaj oluyor. Kazanmayı isteyeceğiz ama kazanamasak bile, her şey son maça kalacak. Bu maç bizin için büyük fırsat. Deplasmanda kazandık, psikolojik olarak bu bizim için avantaj, üstünlük. Biz çok heyecanlıyız. Taraftarımız heyecanlı. Uzun zamandır bu maçı bekliyorlar. Aynı oyunu ortaya koymalıyız. Bayern Münih maçı, Alanyaspor maçı, Manchester United maçı fark etmiyor. Hedefimiz kazanmak."
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