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Okan Buruk'tan Kayserispor beraberliği sonrası açıklama: Bizimle olmayacaklar

13.08.2023 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de perdeyi Kayserispor karşısında açan Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı rakibi ile golsüz berabere kalırken karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'e Kayserispor deplasmandan alınan 1 puanla start veren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk maç sonu değerlendirmesinde önümüzdeki haftaları işaret ederken, "Sonraki haftalarda Galatasaray'ın kalitesini daha yüksek şekilde göreceğiz. Onu görmezsek zaten, oyuncular bizle birlikte olmayacak." dedi.

İŞTE OKAN BURUK'UN O SÖZLERİ...

"KALİTEMİZİN ALTINDA İŞLER YAPTIK"

"KALİTEMİZİN ALTINDA İŞLER YAPTIK"

"Antalya'ya yakın bir hava sıcaklığı vardı. Daha hızlı oynamamız lazımdı. Geriden pas hızı ve pas kalitesini daha net şekilde ortaya koymamız lazımdı. Pozisyona girdik, pozisyon da verdik. Kendi kalitemizin altında işler yaptık."

"HAZIRLANAN BİR TAKIMIZ"

"HAZIRLANAN BİR TAKIMIZ"

"Hazırlanan bir takımız. 3 gün önce maç oynadık. Bu kadro daha hazır olduğu için bu seçimleri yaptım. Anegelino'nun sakatlığı vardı. Lucas Torreira bir hastalık geçirdi. Wilfired Zaha'yı kullandık. Oyuncular birbirini yeni yeni tanıyor. Daha fazla pozisyon üretebilirdik. Kolay pas hataları da yaptık. Kayserispor'un kalecisi önemli kurtarışlar yaptı. Kayserispor'u mücadelesinden ötürü kutluyorum."

"DAHA FARKLI OLACAK"

"DAHA FARKLI OLACAK"

"Daha iyi olacağız. Toparlanma aşamasındayız. Burayı en kayıpsız şekilde geçemeye çalışıyoruz. Kayserispor zaman zaman bizden daha çok istedi. Bir sonraki maç farklı olacak."

"MAÇ BOYUNCA YAPAMADIK"

"MAÇ BOYUNCA YAPAMADIK"

"Takımımız oynadıkça forma girecek. Oyun olarak çok mu umutlu oldunuz derseniz, pozisyona girdik, üstünlük kurduk ama maç boyunca bunu yapamadık."

"BİZİMLE BİRLİKTE OLMAYACAKLAR"

"BİZİMLE BİRLİKTE OLMAYACAKLAR"

"Yeni gelen oyuncuların %100 olması için birkaç haftaya daha ihtiyaçları var. En hazır oyuncularla devam etmek istiyoruz. Çok yoğun bir tempodan geçiyoruz. Kazanarak başlamak istiyorduk ama bundan sonraki haftalarda Galatasaray'ın kalitesini daha yüksek şekilde göreceğiz. Onu görmezsek zaten, oyuncular bizle birlikte olmayacak."

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