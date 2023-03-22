SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim Galatasaray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanet

Okan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim Galatasaray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanet

22.03.2023 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek hasreti dindirmek isteyen Galatasaray'da sezon sonu için çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da öncelikli olarak Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle yeni bir kaleci arayışları hızlanırken, Okan Buruk'tan sürpriz bir talep geldi. İşte detaylar...

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan ve topladığı 60 puanla zirvede bulunan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları da hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında önceliği kaleye veren Sarı-Kırmızılılar'da Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı ve emeklilik sinyalleri sonrası arayışlarını hızlandırmıştı.

Bu doğrultuda ilk olarak gündeme gelen isim, geçtiğimiz sezon takımda yarım sezon kiralık olarak forma giyen Barcelona'lı Inaki Pena gündeme gelirken, yönetim bu isim için yaz transfer döneminde girişimlere başlaması bekleniyordu.

BURUK'TAN SÜRPRİZ TALEP! 

BURUK'TAN SÜRPRİZ TALEP! 

Tüm bunlar yaşanırken, Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk'un beklenmedik bir ismi yönetime sunduğu iddia edildi. Takvim'in haberine göre; Muslera'nın arkasında yedek bekleyen, şans bulduğu zaman da yediği hatalı gollerle eleştirilen 27 yaşındaki Okan Kocuk'un yerine Sarı-Kırmızılı takımın Karagümrük'e kiraladığı Batuhan Şen'in takıma geri döneceği öğrenildi.

PIRLO'NUN VAZGEÇİLMEZİ OLDU 

PIRLO'NUN VAZGEÇİLMEZİ OLDU 

Karagümrük'ün tecrübeli kalecisi Viviano'dan formayı kapan Batuhan, Pirlo'nun değişilmez oyuncuları arasına girerken, önümüzdeki sezon, 24 yaşındaki eldivenin yeni sezonda Galatasaray'ın 2. kalecisi olması bekleniyor.

"HAYALİM GALATASARAY" 

"HAYALİM GALATASARAY" 

Sezon başında açıklamalarda bulunan genç kaleci, hayalinin Galatasaray forması giymek olduğunu söylemişti. Şen yaptığı açıklamada "8 yaşında Galatasaray altyapısına giren bir çocuğun en büyük hayali Galatasaray'da forma giymektir. Avrupa'ya da elbette gitmek, forma giymek isterim ama dediğim gibi ilk hedefim hep Galatasaray" ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Okan Kocuk son dakika batuhan şen galatasaray muslera Süper Lig Şampiyonluk sezon buruk süper li

En Çok Okunan Haberler

Gelecek Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçtiler!

Gelecek Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçtiler!

Son dakika: Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika: Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı

Akşener'in hamlesine Bahçeli'den yanıt! Ünlü teknik adam aday mı oluyor?

Akşener'in hamlesine Bahçeli'den yanıt! Ünlü teknik adam aday mı oluyor?

Ne Arda Turan, Ne Volkan Demirel... İşte Ümit Milli Takımı'n yeni hocası!

Ne Arda Turan, Ne Volkan Demirel... İşte Ümit Milli Takımı'n yeni hocası!

Güneş'ten Dele Alli açıklaması! "Kendisine ulaşamıyoruz, umarım kaza geçirmemiştir"

Güneş'ten Dele Alli açıklaması! "Kendisine ulaşamıyoruz, umarım kaza geçirmemiştir"

Jesus'tan F.Bahçe yönetimine kalmak için 2 şart!

Jesus'tan F.Bahçe yönetimine kalmak için 2 şart!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kısa taytını giyip ayna karşısına geçti! Zayıflığı gözlerden kaçmadı

Kısa taytını giyip ayna karşısına geçti! Zayıflığı gözlerden kaçmadı

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

6 metrelik yılanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

6 metrelik yılanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

Camper'ın en beğenilen ayakkabı modelinde 550 TL'nin üzerinde indirim!

Camper'ın en beğenilen ayakkabı modelinde 550 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.