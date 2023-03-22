Okan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim Galatasaray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanet

"HAYALİM GALATASARAY"

Sezon başında açıklamalarda bulunan genç kaleci, hayalinin Galatasaray forması giymek olduğunu söylemişti. Şen yaptığı açıklamada "8 yaşında Galatasaray altyapısına giren bir çocuğun en büyük hayali Galatasaray'da forma giymektir. Avrupa'ya da elbette gitmek, forma giymek isterim ama dediğim gibi ilk hedefim hep Galatasaray" ifadelerini kullanmıştı.