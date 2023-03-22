Okan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim Galatasaray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanet

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan ve topladığı 60 puanla zirvede bulunan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları da hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında önceliği kaleye veren Sarı-Kırmızılılar'da Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı ve emeklilik sinyalleri sonrası arayışlarını hızlandırmıştı.
Bu doğrultuda ilk olarak gündeme gelen isim, geçtiğimiz sezon takımda yarım sezon kiralık olarak forma giyen Barcelona'lı Inaki Pena gündeme gelirken, yönetim bu isim için yaz transfer döneminde girişimlere başlaması bekleniyordu.
Tüm bunlar yaşanırken, Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk'un beklenmedik bir ismi yönetime sunduğu iddia edildi. Takvim'in haberine göre; Muslera'nın arkasında yedek bekleyen, şans bulduğu zaman da yediği hatalı gollerle eleştirilen 27 yaşındaki Okan Kocuk'un yerine Sarı-Kırmızılı takımın Karagümrük'e kiraladığı Batuhan Şen'in takıma geri döneceği öğrenildi.
Karagümrük'ün tecrübeli kalecisi Viviano'dan formayı kapan Batuhan, Pirlo'nun değişilmez oyuncuları arasına girerken, önümüzdeki sezon, 24 yaşındaki eldivenin yeni sezonda Galatasaray'ın 2. kalecisi olması bekleniyor.
Sezon başında açıklamalarda bulunan genç kaleci, hayalinin Galatasaray forması giymek olduğunu söylemişti. Şen yaptığı açıklamada "8 yaşında Galatasaray altyapısına giren bir çocuğun en büyük hayali Galatasaray'da forma giymektir. Avrupa'ya da elbette gitmek, forma giymek isterim ama dediğim gibi ilk hedefim hep Galatasaray" ifadelerini kullanmıştı.