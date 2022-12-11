Okan Buruk transfer planlamasını bir bir açıkladı! Beklenmedik çıkış, herkes ters köşe oldu

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, son olarak hazırlık karşılaşmasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-Kırmızılılar mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılırken ve Antalya kampa dönmüş ve çalışmalarına burada devam etmişti.
Galatasaray'ın 48 yaşındaki teknik direktörü Okan Buruk Antalya kampında basın mensuplarıyla sohbet etti. Buruk birçok konuya değinirken takımın devre arası transfer stratejisine dair de açıklamalarda bulundu.
"Hocalar her zaman iyi oyuncularla oynamak ister. Tabii ki durumlarımız da ortada. Ona göre hareket etmemiz gerekiyor."
"Moussa Dembele iyi bir oyuncu. Takımında uzun süreler almadı. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Tüm kulüpler için iyi bir opsiyon ama devre arası almak zor. Bizim için kadro mühendisliği de önemli. Transferin başlamasına 1 ay var. Bu sürede ne olacağını bilmiyoruz."
Onur Bulut, Samet Akaydın, Uğur Çİftçi, Rıdvan Yılmaz, Halil Akbunar ve Deniz Undav hakkında Okan Buruk: "Hepsini izliyoruz. Belki ocakta tasarrufumuz olur. Rıdvan, Halil ve Deniz iyi oyuncu, değerlendiriyoruz. Ocak ayında daha net ortaya çıkabilir ama henüz görüşmemiz olmadı."
"Santrfor, Galatasaray için önemli bir pozisyon. Hepimiz isteriz ama erken konuşuyoruz. Sezonu bitirmek lazım. Şu an yapılacak bir şey yok. Rashica ile de aynı şey oluyor. Onun da bizimle devam etmesini çok isteriz."
"Yabancı oyuncu kuralında bütün hocalar oyuncu değişikliklerinde zorlanıyor. Ben de Türk oyuncunun daha çok oynamasını isterim. Benim elimi ve kulübün elini çok rahatlatır ama oyuncu üretme sistemini oluşturmadan kulüpleri buna mecbur bırakmak bana yanlış geliyor."