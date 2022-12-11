SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk transfer planlamasını bir bir açıkladı! Beklenmedik çıkış, herkes ters köşe oldu

Okan Buruk transfer planlamasını bir bir açıkladı! Beklenmedik çıkış, herkes ters köşe oldu

11.12.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası için liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Galatasaray çalışmalarına Antalya'da gerçekleştirilen kamp ile sürdürüyor. Burada son olarak Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar, rakibi ile 2-2 berabere kalırken oynadığı üçüncü hazırlık maçından da galibiyetle ayrılamamıştı. Düzenlenen kampta konuşan Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, son olarak hazırlık karşılaşmasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-Kırmızılılar mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılırken ve Antalya kampa dönmüş ve çalışmalarına burada devam etmişti.

Galatasaray'ın 48 yaşındaki teknik direktörü Okan Buruk Antalya kampında basın mensuplarıyla sohbet etti. Buruk birçok konuya değinirken takımın devre arası transfer stratejisine dair de açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN O SÖZLERİ...

RONALDO SÖZLERİ...

RONALDO SÖZLERİ...

"Hocalar her zaman iyi oyuncularla oynamak ister. Tabii ki durumlarımız da ortada. Ona göre hareket etmemiz gerekiyor."

DEMBELE İÇİN BEKLENMEDİK AÇIKLAMA

DEMBELE İÇİN BEKLENMEDİK AÇIKLAMA

"Moussa Dembele iyi bir oyuncu. Takımında uzun süreler almadı. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Tüm kulüpler için iyi bir opsiyon ama devre arası almak zor. Bizim için kadro mühendisliği de önemli. Transferin başlamasına 1 ay var. Bu sürede ne olacağını bilmiyoruz."

"RIDVAN, HALİL VE DENİZ İYİ OYUNCU"

"RIDVAN, HALİL VE DENİZ İYİ OYUNCU"

Onur Bulut, Samet Akaydın, Uğur Çİftçi, Rıdvan Yılmaz, Halil Akbunar ve Deniz Undav hakkında Okan Buruk: "Hepsini izliyoruz. Belki ocakta tasarrufumuz olur. Rıdvan, Halil ve Deniz iyi oyuncu, değerlendiriyoruz. Ocak ayında daha net ortaya çıkabilir ama henüz görüşmemiz olmadı."

ICARDİ'NİN KALMASINI İSTER MİSİNİZ?

ICARDİ'NİN KALMASINI İSTER MİSİNİZ?

"Santrfor, Galatasaray için önemli bir pozisyon. Hepimiz isteriz ama erken konuşuyoruz. Sezonu bitirmek lazım. Şu an yapılacak bir şey yok. Rashica ile de aynı şey oluyor. Onun da bizimle devam etmesini çok isteriz."

YABANCI KURALI...

YABANCI KURALI...

"Yabancı oyuncu kuralında bütün hocalar oyuncu değişikliklerinde zorlanıyor. Ben de Türk oyuncunun daha çok oynamasını isterim. Benim elimi ve kulübün elini çok rahatlatır ama oyuncu üretme sistemini oluşturmadan kulüpleri buna mecbur bırakmak bana yanlış geliyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk son dakika galatasaray Süper Lig dünya kupası süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...

Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...

Ronaldo için ortalığı savaş alanına çevirdiler

Ronaldo için ortalığı savaş alanına çevirdiler

Muslera'nın başı dertte! FIFA, men cezasını vermek için harekete geçti

Muslera'nın başı dertte! FIFA, men cezasını vermek için harekete geçti

Athos Salome'nin Dünya Kupası tahmini gerçek oluyor...

Athos Salome'nin Dünya Kupası tahmini gerçek oluyor...

Icardi'nin Galatasaray yönetimine gönderdiği mesaj sabırları taşırdı!

Icardi'nin Galatasaray yönetimine gönderdiği mesaj sabırları taşırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.