Okan Buruk transfer planlamasını bir bir açıkladı! Beklenmedik çıkış, herkes ters köşe oldu

ICARDİ'NİN KALMASINI İSTER MİSİNİZ?

"Santrfor, Galatasaray için önemli bir pozisyon. Hepimiz isteriz ama erken konuşuyoruz. Sezonu bitirmek lazım. Şu an yapılacak bir şey yok. Rashica ile de aynı şey oluyor. Onun da bizimle devam etmesini çok isteriz."