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Okan Buruk'u hiç böyle görmediniz! Kayserispor'un Galatasaray'a attığı ikinci gol sonrası ceketini çıkardı ve...

15.10.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Kayserispor; 22. dakikada Gavranovic ile öne geçerken, 34. dakikada Onur Bulut'un golüyle farkı ikiye çıkardı. Bulut'un sayısı sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk adeta çılgına döndü. Oyuncularına çok kızan Buruk, ceketini çıkardı ve yere fırlattı. O anlar kameralara yansıdı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü bulunurken, ikinci golün ardından yaşananlar gündeme oturdu.

BURUK'UN HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

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Kayserispor, 34. dakikada Onur Bulut'un ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkardı. Kayseri'de gol sonrası büyük bir sevinç yaşanırken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hareketi dikkat çekti.

CEKETİNİ ÇIKARDI VE...

Sarı - kırmızılıların deneyimli çalıştırıcısı, Kayserispor'un golünden sonra ciddi şekilde sinirlendi ve ceketini çıkarıp, yere fırlattı. Okan Buruk'un o anları kameralara yansıdı...

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

OKAN BURUK'UN ÇILDIRDIĞI ANLAR

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