Okan Buruk'u hiç böyle görmediniz! Kayserispor'un Galatasaray'a attığı ikinci gol sonrası ceketini çıkardı ve...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü bulunurken, ikinci golün ardından yaşananlar gündeme oturdu.
Kayserispor, 34. dakikada Onur Bulut'un ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkardı. Kayseri'de gol sonrası büyük bir sevinç yaşanırken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hareketi dikkat çekti.
Sarı - kırmızılıların deneyimli çalıştırıcısı, Kayserispor'un golünden sonra ciddi şekilde sinirlendi ve ceketini çıkarıp, yere fırlattı. Okan Buruk'un o anları kameralara yansıdı...
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır
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