Olay fotoğraf! "Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı"

İddiaya göre; Çıra, Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı.

"SELİN CİĞERCİ DEFALARCA ALDATILDI"

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü yazsında bir fotoğraf paylaşarak Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci'yi aldattığını iddia etti.

Şimdi ise ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'ın iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Onur Akay, "Selin Ciğerci'nin evliliğini sonlandırmasının sebebi, ne şiddet ne de Gökhan Çıra'nın agresif oluşuydu. Selin Ciğerci aldatıldı ve ben defalarca aldatıldığını duyduğum halde, evlilikleri zarar görmesin diye yazmadım.

Hatta bu aldatma olaylarını zaman zaman Selin de duydu ama pek aldırmadı. Hatta Gökhan'ın Selin'i ünlü bir şarkıcıyla aldattığı da söyleniyor.