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Demet Evgar zor günleri geride bıraktı! Bütün birikimini kaybetmiş! 'Stresten yürüyemedim'

Son olarak Bahar dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Demet Evgar şimdi de açıklamalarıyla gündeme geldi. Evgar, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu ‘Empati’ programına konuk oldu. Ünlü isim hayatı boyunca yaşadığı zorlu günleri anlattı.

Demet Evgar zor günleri geride bıraktı! Bütün birikimini kaybetmiş! 'Stresten yürüyemedim'
Öznur Yaslı İkier

1 Kadın 1 Erkek dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Demet Evgar daha sonra kadrosunda yer aldığı Avlu, Alev Alev ve Bahar dizileriyle adından söz ettirdi.

Her projesi çok konuşulan ünlü isim Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu ‘Empati’ programına konuk oldu. Evgar, hayatı boyunca yaşadığı zorlu günleri anlattı.

Demet Evgar zor günleri geride bıraktı! Bütün birikimini kaybetmiş! Stresten yürüyemedim 1

'TÜM BİRİKİMİMİ KAYBETTİM'

Demet Evgar, yapımcılığını üstlendiği 'Macbeth' adlı tiyatro oyununun kendisi için oldukça zorlu bir deneyim olduğunu dile getirdi. Bu proje nedeniyle tüm birikimini kaybettiğini açıklayan oyuncu, yaşadığı maddi sıkıntıların hayatını derinden etkilediğini belirtti.

Demet Evgar zor günleri geride bıraktı! Bütün birikimini kaybetmiş! Stresten yürüyemedim 2

STRESTEN YÜRÜYEMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Yaşadığı ekonomik kaybın ardından yoğun stresle mücadele ettiğini dile getiren Demet Evgar, bu süreçte bir dönem yürüyemediğini söyledi.

Demet Evgar zor günleri geride bıraktı! Bütün birikimini kaybetmiş! Stresten yürüyemedim 3

Zorlu günleri geride bırakmaya çalışırken dalış yapmaya başladığını belirten oyuncu, bu aktivitenin kendisine iyi geldiğini ifade etti. Evgar, mesleğine duyduğu bağlılığı ise “Allah bana bu mesleği bırakmak zorunda bırakmasın. Etrafım için hiç iyi olmaz” sözleriyle anlattı.

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Demet Evgar
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