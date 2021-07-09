Oluversin Gari filmi nerede ve ne zaman çekildi? Oluversin Gari filminin oyuncuları kimlerdir?

"Oluversin Gari filmi nerede ve ne zaman çekildi?" , "Oluversin Gari filminin oyuncuları kimlerdir?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Kırsal mekanlarıyla dikkat çeken Oluversin Gari filmi bu gece FOX ekranlarında olacak. İşte ayrıntılar...

Oluversin Gari filmi ne zaman çekildi?

"Oluversin Gari" filmi televizyonda ilk kez 6 Temmuz 2021'de yayınlanmıştır. Film çekimleri Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleşmiştir.

Oluversin Gari filminin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturmaktadır. Dizinin senaryosu ise Murat Güverdar'a aittir.

OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Arkeolog Güney bir gün babasının tarihi bir alanda otel yapacağını öğrenir. Otelin yapımına engel olmak amacıyla Güney, Salihköy'e yol alır.

Otelin yapımına engel olmak için elinden geleni yapmaya çalışan Güney bu esnada Derya ile tanışır. Derya da otelin yapımına karşı olan aktivisttir.