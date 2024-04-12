Olympiakos karşısında alınan yenilgiyle UEFA ülke puanında tarihi bir fırsatı teptik! Çekler berabere kalıp, biz kaybedince olanlar oldu

Avrupa'daki tek temsilcimiz konumunda bulunan Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olurken mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrılarak turu Kadıköy'e bıraktı.
Öte yandan alınan bu mağlubiyetle ülke puanı sıralamasında tarihi bir fırsatı da tepmiş olduk.
UEFA Ülke Puanı’nda geride bıraktığımız sezon 11.8 ile rekor kırmıştık. Bu sezon ise dünkü Olympiakos-Fenerbahçe maçı öncesinde 11.5 puandaydık. Sarı-Lacivertliler galip gelseydi, 0.5 puan daha kazanıp 12’ye ulaşarak yeni bir rekora imza atacaktık. Aldığımız yenilgi sonrası ülke puanı rekorunu Kadıköy’e bıraktık.
Bu sonuçla birlikte Türkiye'nin puanı değişmedi. 11. sırada yer alan Çekya, Viktoria Plzen'in Fiorentina berabere kalmasının ardından bir basamak yükseldi ve puanını 36,050 yaptı.
Sarı-lacivertlierin adını çeyrek finale yazdırmasının ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10'u garantiledi. Böylelikle 2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazandı.
1- İngiltere | 103.678
2- İspanya | 88.489
3- İtalya | 87.712
4- Almanya | 84.052
5- Fransa | 65.331