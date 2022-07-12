Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu devam ediyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Afyonkarahisar'a ulaştı.

Anıtpark önünde gelen bisikletliler, buradan Şehit Ömer Halisdemir'in Bor'daki mezarına götürülmesi için toprak aldı.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur, AA muhabirine, bisiklet turuyla geçtikleri illerden aldıkları toprakları şehit Ömer Halisdemir'in mezarına götürdüklerini söyledi.

15 Temmuz'u unutmamak için düzenlenen bisiklet turunun da devam ettiğini dile getiren Okur, şöyle konuştu:

"Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nu, inşallah seneye uluslararası hale getireceğiz. Türk Cumhuriyetleri ile Balkan ülkelerinden sporcuların da bisiklet turuna katılması planlanıyor. Rotamızı da buna göre şekillendirmeyi düşünüyoruz. Etkinliğimizin de bütün Türkiye'yi kapsayacak şekilde değişmesi planlanıyor."

Okur, Kurban Bayramı dolayısıyla bisiklet turuna farklı bir ilginin olduğunu belirterek, kazasız bir şekilde Şehit Ömer Halisdemir'in mezarına ulaşmayı istediklerini vurguladı.

Sporcu Gazi Bilir de Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu'na Türkiye'nin farklı şehirlerinden 30 sporcunun katıldığını ve Kurban Bayramı dolayısıyla yollarda gördükleri ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Tura, her yıl farklı sporcuların katılım gösterdiğine dikkati çeken Bilir, "Bugün Afyonkarahisar'a geldik. Akşam da 230 kilometrelik Afyonkarahisar-Konya etabını tamamlayacağız." dedi.

-"Yarışçıları görünce ben de aralarına katıldım"

Afyonkarahisarlı 73 yaşındaki bisiklet tutkunu Mehmet Kumru da Anıtpark'ta sporcuları görünce aralarına katıldı.

Bisikletiyle sporcularla fotoğraf çektiren Kumru, "16 yaşındayken ben de bir bisiklet yarışına katılmıştım. 3. olmuştum. Yarışçıları görünce ben de aralarına katıldım. Ben de 60 yıldır bisiklet kullanırım ve çok severim. Onlar Niğde'ye gidiyormuş, ben yaşlıyım oraya kadar bisikletimle gidemem. Onlara hayırlı yolculuk diliyorum." ifadesini kullandı.

Tura katılan 30 sporcu, kentten toprak alınmasının ardından Konya'ya yola çıktı.