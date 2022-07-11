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Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'ya geldi

11.07.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'ya geldi

İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Kütahya'ya geldi.

Kente gelen sporcular Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde vatandaşlar tarafından karşılandı.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur, AA muhabirine, bisiklet turunun bu yıl 6'ncısını düzenlediklerini hatırlattı.

Her yıl güzergah olarak Kütahya'yı kullandıklarını belirten Okur, "Gelecek yıldan itibaren farklı güzergah planımız var. Hem sporcularımızın hem de spor camiasının 15 Temmuz'u unutmadığını ve unutturmayacağını anlatıyoruz." dedi.

Bisikletçiler Afyonkarahisar, Konya ile Niğde üzerinden Bor ilçesine ulaşacak. Güzergahta bulunan illerdeki duraklardan alınan topraklar, şehit Halisdemir'in Bor'daki mezarına götürülecek.

Tura katılan 30 sporcu, kentten toprak alınmasının ardından Afyonkarahisar'a gitmek için kentten ayrıldı.

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'ya geldi

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'ya geldi

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'ya geldi

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'ya geldi

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'ya geldi

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'ya geldi

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'ya geldi

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'ya geldi

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'ya geldi

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'ya geldi

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