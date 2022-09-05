YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor

Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor

05.09.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'in naaşı, ailesi, sanat dünyasından pek çok isim ve talebeleri tarafından ilahiler, dualar ve zikirler eşliğinde Fatih Camii'ne getirildi

İSTANBUL (AA) - Mutasavvıf, yazar, müzisyen ve avukat Ömer Tuğrul İnançer, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Dün vefat eden İnançer'in (76) naaşı, kurucusu olduğu Karagümrük'teki Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan omuzlar üstünde Fatih Camii'ne getirildi.

Camii haziresinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi önünde sanatçı Ahmet Özhan tarafından tekkenin postnişini İnançer için dua edildi.

Ailesinin yanı sıra sanat dünyasından pek çok isim ile talebelerinin ve sevenlerinin katıldığı merasimde, yürünen yol boyunca ilahi ve zikirler okundu, yüksek sesle dualar edildi.

Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ömer Tuğrul İnançer'in naaşı, Nureddin Cerrahi Tekkesi'nde hazırlanan yere defnedilecek.

- Ömer Tuğrul İnançer

Bursa'da 1946'da dünyaya gelen Ömer Tuğrul İnançer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Türk kültürü ve sanatı ile ilgili pek çok çalışmaya imza atan, eğitimi sırasında özel olarak müzik dersleri alan İnançer, yaklaşık 20 yıl muhtelif şirketlerde müşavir-avukatlık yaptı.

İnançer, 1991'de kurucusu olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nda sanatçı-müdür olarak çalışmaya başladı, Haziran 2011'de emekli oldu.

Radyo ve televizyon programlarında misafir sanatçı olarak yer alan, yurt içi ve yurt dışında konserle müzik faaliyetlerinde bulunan, tasavvuf konusunda konferanslar veren ve seminerlere katılan İnançer'in çeşitli makaleleri, röportajları ve yayınlanan 8 kitabı bulunuyor.

Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden olan, yazdığı kitaplarıyla, musiki ve dini alanda yaptığı konuşmalarıyla tanınan İnançer, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor

- Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'in naaşı, ailesi, sanat dünyasından pek çok isim ve talebeleri tarafından ilahiler, dualar ve zikirler eşliğinde Fatih Camii'ne getirildi

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, son yolculuğuna uğurlanıyor

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, son yolculuğuna uğurlanıyor

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, son yolculuğuna uğurlanıyor

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, son yolculuğuna uğurlanıyor

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, son yolculuğuna uğurlanıyor

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, son yolculuğuna uğurlanıyor

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, son yolculuğuna uğurlanıyor

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, son yolculuğuna uğurlanıyor

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, son yolculuğuna uğurlanıyor

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, son yolculuğuna uğurlanıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cenaze karagümrük ömer tuğrul inançer

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:27
Öğle
13:08
İkindi
16:46
Akşam
19:39
Yatsı
21:02
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.