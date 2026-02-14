SPOR

Önce golü, sonra adamı kaçırdı! Yenilen gol sonrası yıldız isme büyük tepki: Kadro dışı kalmalı!

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki dev derbiye erken gelen gol damga vurdu. Maça etkili başlayan sarı-lacivertliler, Skriniar’ın kaçırdığı net fırsat sonrası savunmada da hata yaptı. Muçi’nin kaleci Ederson’u aşırttığı golle Trabzonspor ilk atağında öne geçerken, Skriniar taraftarların hedefi haline geldi. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig'in 22. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta ezeli rakipler Trabzonspor ile Fenerbahçe bordo-mavililerin ev sahipliğinde karşı karşıya gelirken konuk ekip maça etkili başlayan taraf oldu.

SKRINIAR BOMBOŞ KAÇIRDI

Önce golü, sonra adamı kaçırdı! Yenilen gol sonrası yıldız isme büyük tepki: Kadro dışı kalmalı! 1

Henüz ilk dakikalarda Milan Skriniar bomboş bir pozisyonda gol fırsatını değerlendiremezken dönen topta savunma arkasın atılan pasta Muçi kaleci Ederson'un üstünden aşırttığı topla henüz 6. dakikada takımını öne geçirdi ve Trabzonspor ilk atağında golü buldu.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Önce golü, sonra adamı kaçırdı! Yenilen gol sonrası yıldız isme büyük tepki: Kadro dışı kalmalı! 2

Skriniar'ın golü kaçırıp savunmada da rakibini arkaya kaçırması sonrası Fenerbahçeli taraftarlar tecrübeli isme büyük tepki gösterdi.

İŞTE O TEPKİLER...

Önce golü, sonra adamı kaçırdı! Yenilen gol sonrası yıldız isme büyük tepki: Kadro dışı kalmalı! G1
Önce golü, sonra adamı kaçırdı! Yenilen gol sonrası yıldız isme büyük tepki: Kadro dışı kalmalı! G2
Önce golü, sonra adamı kaçırdı! Yenilen gol sonrası yıldız isme büyük tepki: Kadro dışı kalmalı! G3
Önce golü, sonra adamı kaçırdı! Yenilen gol sonrası yıldız isme büyük tepki: Kadro dışı kalmalı! G4
Önce golü, sonra adamı kaçırdı! Yenilen gol sonrası yıldız isme büyük tepki: Kadro dışı kalmalı! G5
