Önce golü, sonra adamı kaçırdı! Yenilen gol sonrası yıldız isme büyük tepki: Kadro dışı kalmalı!

Süper Lig'in 22. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta ezeli rakipler Trabzonspor ile Fenerbahçe bordo-mavililerin ev sahipliğinde karşı karşıya gelirken konuk ekip maça etkili başlayan taraf oldu.

SKRINIAR BOMBOŞ KAÇIRDI

Henüz ilk dakikalarda Milan Skriniar bomboş bir pozisyonda gol fırsatını değerlendiremezken dönen topta savunma arkasın atılan pasta Muçi kaleci Ederson'un üstünden aşırttığı topla henüz 6. dakikada takımını öne geçirdi ve Trabzonspor ilk atağında golü buldu.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Skriniar'ın golü kaçırıp savunmada da rakibini arkaya kaçırması sonrası Fenerbahçeli taraftarlar tecrübeli isme büyük tepki gösterdi.

İŞTE O TEPKİLER...