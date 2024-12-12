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Önce havuza atladı şimdi de romantik tatilde! Wanda Nara ve 13 yaş küçük sevgilisi o şehri karış karış gezdi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.12.2024 22:23
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Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi ile yaşadığı olaylı ayrılığın ardından gündemi meşgul eden Wanda Nara, 38. yaş gününü yakın arkadaşları ve sevgilisiyle kutlamıştı. Havuza atladığı anlar gündem olan Nara, şimdi de sevgilisini ve oğullarını alarak romantik tatile çıktı. O şehrin altını üstüne getirdi.

Mauro Icardi ve Wanda Nara 10 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmışlardı. Bir dargın bir barışık ilişkileri devam eden çift geçtiğimiz günlerde yeniden ayrıldı. Wanda Nara daha önce cesur bir klip çekimi yaptığı ve adının 'aşk' dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde sarmaş dolaş görüntülenmişti. Nara, daha sonra da canlı yayında, Rapçi sevgilisi L - Gante ile öpüşmüştü.

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Adı sık sık skandallara karış Nara, geçtiğimiz gün de 38'inci doğum gününü sevgilisi L-Gante ve arkadaşlarıyla çılgın bir parti ile kutladı. 13 yaş küçük sevgilisi ünlü rapçi L-Gante ile havuza atladığı anlar ise gündem olmuştu.

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Wanda Nara'dan çılgın parti! Sevgilisiyle havuza atlayıp... Wanda Nara'dan çılgın parti! Sevgilisiyle havuza atlayıp...

Doğum günü paylaşımına, ise ''Doğum günüm kutlu olsun. Bu aileyi ve dostları tüm hayatım boyunca yanımda istiyorum. Ne kadar şanslıyım, seni seviyorum'' notunu yazmıştı.

PARTİDEN SONRA TATİLE GİTTİLER!

Gündem olan havuz partisinin ardından Wanda Nara, genç sevgilisi rapçi L-Gante ve çocuklarıyla birlikte İtalya'ya tatile gitti. Taze aşıklar Roma gezisinden sık sık paylaşım yaptı. Kalp koyarak romantik tatilini takipçileriyle paylaştı. Kolezyum ve aşk çeşmesi önünde poz veren Nara'nın paylaşımına sevgilisinden beğeni gecikmedi.

Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi
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