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  4. Icardi'nin eski eşi Wanda Nara yeni yaşını çılgın bir partiyle kutladı! Sevgilisiyle havuza atlayıp...

Icardi'nin eski eşi Wanda Nara yeni yaşını çılgın bir partiyle kutladı! Sevgilisiyle havuza atlayıp...

10.12.2024 11:50
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Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.12.2024 11:50
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Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, 38'inci doğum gününü sevgilisi L-Gante ve arkadaşlarıyla çılgın bir parti ile kutladı. Wanda Nara ve genç aşkının havuza atladığı anlar sosyal medyada gündeme geldi.

Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara durmuyor durulmuyor. Geçtiğimiz gün sevgilisiyle kimseyi umursamadan poz verdikleri kırmızı halıda öpüşen Nara yeni yaşını kutladı.

Wanda Nara bu sefer de çılgın bir parti vererek adından söz ettirdi.

Model ve sunucu Nara, 13 yaş küçük sevgilisi ünlü rapçi L-Gante ile 38. yaşını kutlarken ilginç anlara imza attı. Wanda Nara sevgilisi ve arkadaşlarıyla çılgınlar gibi eğlendi.

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L-Gante ve Wanda Nara havuz başında önce dans etti sonra birbirlerine sarılarak havuza atladı. Çift kimseyi umursamadan öpüşerek yine adlarından söz ettirdi.

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VİCDANSIZLIKLA SUÇLAMIŞTI

Wanda Nara ile boşanma sürecine giden süreçte yaşananları anlatan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Wanda'yı vicdansızlıkla suçlamıştı. Arjantin'de ameliyat olan Icardi, "Bana çok para kaybettirdi. Wanda işte bu kadar vicdansız. Benim paramla ödemeler yaptı ve bu yüzden şimdi banka hesaplarıma erişimini kestim" demişti.

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Wanda Nara
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