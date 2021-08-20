ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Elazığ'daki depremzedeler yeni konutlarında güvenle oturuyor

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde evi yıkılan vatandaşlar, devletin yaptığı konutlarda huzur ve güven içerisinde yaşamını sürdürüyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, Elazığ ve Malatya'da toplam 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin, depremzedelerin yaralarını sarmak ve onlara güvenli evler inşa etmek için başlattığı hummalı çalışmalar devam ediyor.

Kentin dört bir yanında yaşam alanı olarak planlanan, içerisinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu konut projeleriyle depremzedeler, yeni evlerinde güvenle oturuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde yapılan 24 bin 83 konuttan 15 bini tamamlandı. Çok sayıda konut hak sahiplerine teslim edildi.

- "Devletimiz afetlerle mücadelesini en iyi şekilde sürdürüyor"

Yeni evine kavuşan depremzedelerden 2 çocuk babası, 71 yaşındaki Halil Yıldırım, AA muhabirine, yaşanan deprem felaketinde evi ağır hasar aldığı için yıkıldığını anımsattı.

Bir süre kirada kaldığını aktaran Yıldırım, bir yıl geçmeden devletin Bizmişsen Mahallesi'nde yaptığı eve yerleştiğini ve yeni yuvalarının çok güzel olduğunu söyleyerek, "Allah devletimizden razı olsun. Allah devletimizin eksikliğini vermesin." dedi.

Yıldırım, şunları belirtti:

"Devletimiz Elazığ'ın dört bir yanında deprem konutları yaptı. Bu evler gerçekten çok sağlam. Evim, eski evimden büyük ve daha kullanışlı. Herkes kentsel dönüşümler ile evlerini yenilesin. Son zamanlarda ülkemiz afetlerle mücadele ediyor. Çok şükür devletimiz afetlerle mücadelesini en iyi şekilde sürdürüyor. Devletimiz ile vatandaş birlik ve beraberlik içinde. Devletimiz şimdi çok güçlü."

- "Burada güvenle oturuyoruz"

60 yaşındaki Fethiye Yılmaz da toprak evinin dayanıklı olmadığı için depremde yıkıldığını, 1 yıl devletin yardımıyla kirada kaldıklarını belirterek, devletin bir senede yeni evlerini teslim ettiğini aktardı.

Yılmaz, severek oturdukları evlerinde mutlu olduklarını dile getirdi.

Evlerin sağlam yapılmasından dolayı küçük çaplı depremleri hissetmediklerini kaydeden Yılmaz, "Evim güzel, geniş, ferah. Ömrümde görmediğim evleri burada gördüm. Herkes güvenli olan evlerde otursun. Daha önce toprak evde oturduğumuz için depremden çok korkuyorduk. Allah razı olsun. Burada güvenle oturuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Evler depreme dayanıklı ve kullanışlı"

Mustafa Tarla ise 4 çocuğu olduğunu, yaşadıkları deprem afetinden sonra devletin sıcak elini üzerlerinde hissettiklerini aktardı.

Devletin depremzedelere elini uzattığını ifade eden Tarla, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bir yıl içerisinde herkesi ev sahibi yaptı. Yerleştiğimiz deprem konutlarımız çok güzel. Evler depreme dayanıklı ve kullanışlı. Devlet millet el ele bütün sorunların üstesinde geliniyor." diye konuştu.

Hıdır Yıldırım da deprem konutlarında huzurlu ve güvende olduklarını, herkesin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan sağlam evlere geçmesi gerektiğini bildirdi.

"Devletimizin her felaketin sonunda ortaya koyduğu performanstan gerçekten memnunuz. Devlet varsa biz varız. Devletimiz var olsun." diyen Yıldırım, bütün güçleriyle devletin yanında olduklarını anlattı.