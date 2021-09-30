Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri büyüdü!

Ünlü oyuncu Onur Saylak, menajer eşi Gözde Yılmaz'ın doğum günü için sürpriz bir etkinlik düzenledi. Doğum gününe Saylak'ın Tuba Büyüküstün ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Toprak ve Maya da katıldı.
Sosyal medyada ikizlerin fotoğrafını paylaşmayan Saylak ve Büyüküstün'ün çocuklarının büyüdüğü görüldü. Saylak, iki kızı ve Gözde Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen Deniz Ali ile objektiflere poz verdi.
Ünlü oyuncu, altı yıl evli kaldığı Büyüküstün'den boşandıktan üç sene sonra Yılmaz'la nikah masasına oturmuştu.
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