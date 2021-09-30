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Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri büyüdü!

30.09.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onur Saylak, menajer eşi Gözde Yılmaz'ın doğum gününü kutladı. Etkinlikte Saylak'ın Tuba Büyüküstün'den olan ikizleri Maya ve Toprak da vardı. İKizlerin annelerine benzerliği dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Onur Saylak, menajer eşi Gözde Yılmaz'ın doğum günü için sürpriz bir etkinlik düzenledi. Doğum gününe Saylak'ın Tuba Büyüküstün ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Toprak ve Maya da katıldı.

Sosyal medyada ikizlerin fotoğrafını paylaşmayan Saylak ve Büyüküstün'ün çocuklarının büyüdüğü görüldü. Saylak, iki kızı ve Gözde Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen Deniz Ali ile objektiflere poz verdi.

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Ünlü oyuncu, altı yıl evli kaldığı Büyüküstün'den boşandıktan üç sene sonra Yılmaz'la nikah masasına oturmuştu.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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Anahtar Kelimeler:
Onur Saylak Tuba Büyüküstün
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