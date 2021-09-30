Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri büyüdü!

Sosyal medyada ikizlerin fotoğrafını paylaşmayan Saylak ve Büyüküstün'ün çocuklarının büyüdüğü görüldü. Saylak, iki kızı ve Gözde Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen Deniz Ali ile objektiflere poz verdi.

Ünlü oyuncu Onur Saylak, menajer eşi Gözde Yılmaz'ın doğum günü için sürpriz bir etkinlik düzenledi. Doğum gününe Saylak'ın Tuba Büyüküstün ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Toprak ve Maya da katıldı.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.