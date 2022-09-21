Onyekuru'nun Galatasaray maçında oynamama ihtimali Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı!

Sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan ve Adana ekibinin liderliğinde büyük pay sahibi olan yıldız oyuncu Onyekuru'dan kötü haber geldi. Hafta başında sakatlığı olduğu bilinen Onyekuru, Milli Takım'a davet edilmişti. Henry Onyekuru'dan kötü haber geldi.

KADRODAN ÇIKARILDI!

Niyerya Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada Henry Onyekuru'nun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Bu sene Adana Demirspor formasıyla 7 maçta 2 gol, 2 asist yapma başarısı gösteren Onyekuru'nun Galatasaray maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TARAFTARI ÇILDIRDI

Onyekuru'nun Galatasaray maçında oynamama ihtimali sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı.