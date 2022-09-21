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Onyekuru'nun Galatasaray maçında oynamama ihtimali Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı!

21.09.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli takım arasından sonra Galatasaray ile karşılaşacak Adana Demirspor'da Onyekuru şoku yaşanıyor. Henry Onyekuru, sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Bu haber sonrası Fenerbahçe taraftarı Onyekuru'ya büyük tepki gösterdi. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar nedeniyle yıldız oyuncuya öfkeli olan sarı-lacivertliler, Onyekuru'nun Galatasaray maçında oynamama ihtimaline karşı çileden çıktı.

Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

NİJ Nijerya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan ve Adana ekibinin liderliğinde büyük pay sahibi olan yıldız oyuncu Onyekuru'dan kötü haber geldi. Hafta başında sakatlığı olduğu bilinen Onyekuru, Milli Takım'a davet edilmişti. Henry Onyekuru'dan kötü haber geldi.

KADRODAN ÇIKARILDI!

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Niyerya Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada Henry Onyekuru'nun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Bu sene Adana Demirspor formasıyla 7 maçta 2 gol, 2 asist yapma başarısı gösteren Onyekuru'nun Galatasaray maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TARAFTARI ÇILDIRDI

Onyekuru'nun Galatasaray maçında oynamama ihtimali sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı.

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ONYEKURU FOTOĞRAFLARI

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Adana Demirspor fenerbahçe galatasaray onyekuru altun
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