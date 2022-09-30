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Opera sanatçısı Hakan Aysev İzmir'de konser verdi

30.09.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Opera sanatçısı Hakan Aysev İzmir'de konser verdi

İZMİR (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı tenor Hakan Aysev, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde güzel sanatlar lisesi öğrencileri ile konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kemalpaşa Kaymakamlığı tarafından desteklenen "Nif Art Kemalpaşa" İzmir’in Genç Sanat Girişimciliğinin Desteklenmesi projesi kapsamında Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu ile Hakan Aysev aynı sahneyi paylaştı.

Sanatçı Aysev ve öğrencilerden oluşan koronun seslendirdiği eserler, beğeni topladı.

Binali Yıldırım Millet Bahçesi Gölpark Amfi Tiyatro alanındaki konseri Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aktekin, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Başkanı Kamil Porsuk ile öğrenciler ve vatandaşlar dinledi.

Opera sanatçısı Hakan Aysev İzmir'de konser verdi

Opera sanatçısı Hakan Aysev İzmir'de konser verdi

Opera sanatçısı Hakan Aysev İzmir'de konser verdi

Opera sanatçısı Hakan Aysev İzmir'de konser verdi

Opera sanatçısı Hakan Aysev İzmir'de konser verdi

Opera sanatçısı Hakan Aysev İzmir'de konser verdi

Opera sanatçısı Hakan Aysev İzmir'de konser verdi

Opera sanatçısı Hakan Aysev İzmir'de konser verdi

Opera sanatçısı Hakan Aysev İzmir'de konser verdi

Opera sanatçısı Hakan Aysev İzmir'de konser verdi

Opera sanatçısı Hakan Aysev İzmir'de konser verdi

Opera sanatçısı Hakan Aysev İzmir'de konser verdi

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Hakan Aysev konser kemalpaşa

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