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Operasyon 41'e katılmak için nereye, nasıl başvuru yapılır? İşte Operasyon 41 başvuru yöntemi...

29.06.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yarışma programlarından Operasyon 41 programı yakın zamanda Kanal D'de ekranlarında başlayacak. İzleyiciler Operasyon 41 programına nasıl başvurulur sorusunu merak ediyor. Eski Survivor yarışmacılarından sporcu Hasan Yalnızoğlu'nun da yapımcı kadrosunda yer alıp sunuculuğunu üstlendiği Operasyon 41 programı için nereye başvuru yapılır? İşte ayrıntılar...

Kanal D'de ekranlarında yayınlanacak olan yeni yarışma Operasyon 41 yakın zamanda başlayacak. Operasyon 41 programına nasıl başvurulur sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Daha önce Survivor'ın eski sezonlarında yarışıp finale kalmış olan Hasan Yalnızoğlu da programın yapımcı kadrosunda yer alıp sunuculuğunu üstleniyor. Peki Operasyon 41 programı için nereye başvuru yapılır?

Operasyon 41 programı başvurusu nasıl yapılır?

Yakın zamanda Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Operasyon 41 Programının yapımcılığını Bengi Medya, Aytaç Medya ve Anıl Oğuz üstleniyor.
Operasyon 41 programının sunuculuğunu ise Hasan Yalnızoğlu gerçekleştirecek.
Operasyon 41 programı başvuruda bulunmak isteyen izleyiciler programa nereden başvurulur sorusunu merak ediyor.
Kanal D'de yayınlanacak olan Operasyon 41 yarışması yerli format olarak adlandırılan Airsoft oyunlarını temel alan bir yarışma olacak. Yarışma, her sezon ülkemizin farklı bölgelerinde çekilecek.
Program, daha önce Beyaz TV'de Operasyon 77 ismiyle yayınlanmakta olan programa benzemektedir. Bu yapım, Kanal D de benzer bir formatta yayınlanacak.
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D
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