Operasyon 41'e katılmak için nereye, nasıl başvuru yapılır? İşte Operasyon 41 başvuru yöntemi...

Kanal D'de ekranlarında yayınlanacak olan yeni yarışma Operasyon 41 yakın zamanda başlayacak. Operasyon 41 programına nasıl başvurulur sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Daha önce Survivor'ın eski sezonlarında yarışıp finale kalmış olan Hasan Yalnızoğlu da programın yapımcı kadrosunda yer alıp sunuculuğunu üstleniyor. Peki Operasyon 41 programı için nereye başvuru yapılır?