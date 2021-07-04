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Operasyon 41 sunucusu Hasan Yalnızoğlu kimdir ve kaç yaşında? Hasan Yalnızoğlu nereli ve eşi kim?

04.07.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında seyircilerle buluşan "Operasyon 41" programının sunuculuğunu Hasan Yalnızoğlu üstleniyor. Yalnızoğlu'nun hayatı seyirciler tarafından merak konusu oldu. "Operasyon 41 sunucusu Hasan Yalnızoğlu kimdir ve kaç yaşında?" , "Hasan Yalnızoğlu nereli ve eşi kim?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

"Operasyon 41 sunucusu Hasan Yalnızoğlu kimdir ve kaç yaşında?" , 1Hasan Yalnızoğlu nereli ve eşi kim?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Hasan Yalnızoğlu Anadolu Ateşi dans grubunda profesyonel dansçılık yapmış ve Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştur. İşte ayrıntılar...

Hasan Yalnızoğlu kimdir?

20 Ekim 1974 Üsküdar doğumlu Hasan Yalnızoğlu 46 yaşındadır ve aslen Rizelidir. Anadolu Ateşi dans grubunda profesyonel dansçılık yapmış ve katıldığı Survivor programı ile adını duyurmuştur.
Yalnızoğlu 6 yaşındayken jimnastiğe başlamıştır. Futbol ile de ilgilenmiştir. İlerleyen zamanlarda yüzme konusunda kendini geliştirerek başarılar elde etmiştir. Yüzme sporundan, ailesinin taşınması ve tesis yetersizliği nedeniyle uzaklaşmak zorunda kalmıştır.
Yalnızoğlu orta öğrenimini Pendik'te bitirmiştir. Kung Fu çalışmalarına başlamıştır. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunudur.
Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak yer almıştır. 2007'de ise kendi gibi dansçı olan Tatiana Ruichiana ile dünya evine girmiştir. Survivor Ünlüler- Gönüllüler yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur. 1. isim Nihat Altınkaya olmuştur.
2013'de Şişli'de spor salonu açmıştır. 2014 yılında ise "Öğrenilmiş Duygular" ismindeki kitabını okuyucuların beğenisine sunmuştur. 2015'te Survivor All Star'a katılmış ve Gönüllüler takımı ile mücadele etmiştir. Ancak bu sefer finale gidememiş, yarışmayı 5. olarak tamamlamıştır.
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Kanal D
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