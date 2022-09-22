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Opsiyonundaki madde ortalığı karıştırdı! Galatasaray'da yıldız isme veda

22.09.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından en çok söz ettiren kulüplerin başında gelen Galatasaray'da, Juan Mata'nın kadroya katılması, hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça ses getirmişti. İspanyol yıldızı Manchester United'dan 1+1 yıllığına kadrosuna katan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Mata'ya henüz forma şansı vermezken, sözleşmesindeki bilinmeyen madde herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Juan Mata

Juan Mata

İSP İspanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sezon sonunda kadrosunu birçok isimle güçlendirerek, şampiyonluk kupasına gözünü diken Galatasaray'da transferi en çok ses getiren isimlerden biri de Juan Mata olmuştu. Sarı-Kırmızılılar'ın Manchester United'dan bonservisiyle birlikte 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncunun sözleşmesinde bilinmeyen bir madde ortaya çıktı.

BİLİNMEYEN MADDE!

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Ajansspor'un haberine göre; 34 yaşındaki yıldız oyuncunun +1 yıllık opsiyonunun uzaması için Galatasaray'da 25 maçta süre alması gerekirken, ilk 7 karşılaşmada henüz forma şansı bulamayan Mata için Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Juan Mata hiç antrenman yapmamış yeni sezon öncesi. Zamana ihtiyacı var." ifadelerini kullanmıştı.

"İMKANSIZ"

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Bu haberin duyulmasının ardından sosyal medyada taraftarlar 'imkansız, o kadar maçta oynama şansı yok', 'sezon sonu gönderirler' gibi yorumlarda bulundu.

1.9 MİLYON EURO...

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Galatasaray Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Juan Mata'nın yıllık maaşını açıklamıştı. İspanyol futbolcu Galatasaray'dan bu sezon için toplam 1.9 milyon Euro kazanacak.

JUAN MATA FOTOĞRAFLARI

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