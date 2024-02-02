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Öpüşme krizi yaşandığı iddia edilmişti... Kızılcık Şerbeti Doğukan Güngör'den kafaları karıştıran Sıla Türkoğlu hamlesi!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.02.2024 11:36 | Son Güncelleme:
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Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncuları Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu arasında öpüşme krizi yaşandığı iddia edilmişti. Dizide 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in "Sevgiliyken dünyanın en büyük aşıkları gibi davranıp ayrılınca sonra düşman kesilenler oluyor. 'Ben bu rolü oynamam' diye yapımcıya kadar arayanlar oluyor" sözlerine rol arkadaşı Doğukan Güngör'den şaşırtan bir hamle geldi.

Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle konuşulmayı başarıyor. Oyuncuları sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

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ŞAŞIRTAN HAMLE GELDİ

Kızılcık Şerbeti her bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizi gerek senaryosu gerek karakteri gerekse başarılı oyuncularıyla dikkat çekiyor.

Seyircinin severek izlediği dizide Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu dikkat çekiyor. İkilinin dizideki performansı çok konuşuluyor.

Dizide Nilay'a hayat veren Feyza Civelek de Adını Feriha Koydum'un ardından uzun yıllar sonra karşımıza çıkmıştı.

'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek geçen günlerde verdiği bir röportajda daha önce sevgili olup ayrılan ve öpüşme sahneleri istemeyen bir dizi çiftinden bahsetmişti.

Civelek'in bu sözleri aralarında öpüşme krizi yaşandığı iddia edilen rol arkadaşları Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nu işaret ettiği şeklinde yorumlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti Oyuncu doğukan güngör
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