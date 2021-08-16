Ordu'da bir haftada 671 noktada heyelan meydana geldi

Ordu'da 7-14 Ağustos arasında etkili olan şiddetli yağışlarda 671 noktada heyelan meydana geldiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte 7 Ağustos'ta başlayan ve 7 gün etkili olan sağanağın bilançosunun ortaya çıktığı belirtildi.

Yağışa bağlı 13 ilçede heyelanlar yaşandığı ifade edilen açıklamada, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı ve OSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu olaylara hızlı şekilde müdahale edilerek olası büyük olumsuzlukların önüne geçildiği vurgulandı.

Açıklamada, 671 noktada meydana gelen heyelanlara müdahale edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Şiddetli yağışlar öncesi tüm planlamalarını yapan Büyükşehir Belediyesi, 310 iş makinesi ve 420 personel ile şehir merkezlerinde ve kırsal mahallelerde toplam bin 861 noktaya müdahalede bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler liderliğinde yapılan koordineli çalışmalar sonrası, son yılların en büyük afetlerinden biri en az zararla atlatılmış oldu."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, ekiplerin sağanak yağışların başladığı günden bu yana sahada özverili bir çalışma sürdürdüğünü belirterek, tüm ekiplere gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı teşekkür etti.

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